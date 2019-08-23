《環球趨勢－黃耀宗》下一輪看淡的資產

《環球趨勢》投資市場自第３季經歷多個風吹草動的事件，尤以７月底開始令香港股市出現

風聲鶴唳情況。第３季至今，ＭＳＣＩ環球指數及恆生指數分別下挫３﹒２２％及８﹒１０％！

相反，若參考筆者專頁分享有關資產配置看法的話，便會發現剛過去一後時間便是第４類經

濟情況，配置當中的各類資產於第３季至今表現分別為︰黃金（１２﹒６８％）、對沖工具的恆

指反向ＥＴＦ（７﹒８４％）、環球投資級別債券（１﹒５６％）、筆者曾在彭博訪問當中提及

的內需股－大家樂（００３４１）（１２﹒９０％）及被視為避險貨幣的日圓（２﹒２２％）等

。整體而言，第４類經濟情況資產配置不但具防守力，且提供額外回報。

剛過去一段日子，亦是中美關係突然變得緊張的時間，所以在以上資產配置類別當中的對沖

部分，透過對沖恆指走向為當時較合適的策略。縱使貿易戰可能再有新一波關稅，筆者認為下一

輪可考慮美股相關的看淡操作，因為︰



１）從邊際利潤角度，料再一輪的關稅對美國影響較中國大。

２）美國經濟數據逐漸出現走軟的情況；同時，聯儲局個別衰退模型顯示美國經濟衰退風險正大

幅增加。

３）早前稅改對企業盈利的效用已逐漸被消化；加上美股回購力度已減少，相信股市的上升動力

將隨之減弱。

４）從盈利增長方面，截止執筆時，羅素２０００指數剛發布的季度盈利增長為－６﹒００％，

不但遠遜於其他主要指數，而且是連續２季出現負增長；較去年的增長１１﹒９８％更為大幅走

低。因此，美股當中，筆者會先以沽空羅素２０００指數為首選。



技術分析方面，羅素２０００指數周線圖初現轉弱跡象︰１）ＭＡＣＤ初現「雙熊」信號、

２）移動平均線正漸漸出現「空頭排列」的利空走勢。羅素２０００指數現時主要支持在

１４５０點水平。《利達ＬＷ Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師 黃耀宗》

＊聲明︰筆者所管理的基金持有相關資產

