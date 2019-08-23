  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/08/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２３日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，除息因素亦開始令恆指期貨
「低水」。萬洲國際（００２８８）派中期息５仙，將於下周一（２６日）除淨。
　　友邦保險（０１２９９）今早公布中期業績，每股派息３３﹒３仙增加１４％，將於９月９
日除淨，９月２６日派發。瑞聲科技（０２０１８）今午公布派發中期息４０仙，９月１１日除
息。
　　上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資
應加以留意。

　表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
　上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　截止過戶　　　開始買賣
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　蒙焦煤企（００９７５）　十合一　　　　２６╱０８　　　　　－　　　　　　　－　
　科地農業（０８１５３）　四十合一　　　２６╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　南華金融（００６１９）　二供三，　　　２７╱０８　２９╱８－４╱９　　４╱１０
　　　　　　　　　　　　　供股價４２仙　
　卡姆丹克（００７１２）　四合一　　　　２８╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　新煮意　（０８１７９）　十合一　　　　０２╱０９　　　　　－　　　　　　　－
　五龍電動車（０７２９）　二十合一　　　０５╱０９　　　　　－　　　　　　　－
　中國天弓（００４２８）　一供二，　　　１６╱０９　１８╱９－２４╱９　２２╱１０
　　　　　　　　　　　　　供股價２８仙
　標準資源（０００９１）　五股送一份　　２３╱０９　３１╱３－３０╱９　１７╱１０
　　　　　　　　　　　　　２０２０年認股證　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：以各公司最新公布為準　　

　表列１個月內藍籌股除息日期：　

　藍籌股（編號）　　　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　除淨日期　　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　萬洲國際（００２８８）　　　中期息５仙　　　　　　　　　　　　　２６╱０８
　港交所　（００３８８）　　　中期息３﹒７２元，可以股代息　　　　２７╱０８　
　電能實業（００００６）　　　中期息７７仙　　　　　　　　　　　　２９╱０８
　中移動　（００９４１）　　　中期息１﹒５２７元　　　　　　　　　２９╱０８
　長江基建（０１０３８）　　　中期息６８仙　　　　　　　　　　　　３０╱０８
　長和　　（００００１）　　　中期息８７仙　　　　　　　　　　　　０２╱０９
　中電控股（００００２）　　　第二期中期息６３仙　　　　　　　　　０２╱０９
　長實集團（０１１１３）　　　中期息５２仙　　　　　　　　　　　　０２╱０９
　恆基地產（０００１２）　　　中期息５０仙　　　　　　　　　　　　０３╱０９
　創科實業（００６６９）　　　中期息４５仙　　　　　　　　　　　　０３╱０９
　太古　　（０００１９）　　　中期息１﹒３５元　　　　　　　　　　０４╱０９
　中國平安（０２３１８）　　　中期息８３﹒７８９９仙　　　　　　　０４╱０９
　友邦保險（０１２９９）　　　中期息３３﹒３仙　　　　　　　　　　０９╱０９
　中華煤氣（００００３）　　　中期息１２仙　　　　　　　　　　　　１０╱０９
　恆隆地產（００１０１）　　　中期息１７仙　　　　　　　　　　　　１０╱０９
　瑞聲科技（０２０１８）　　　中期息４０仙　　　　　　　　　　　　１１╱０９
　碧桂園　（０２００７）　　　中期息２２﹒８７分人幣，可以股代息　１２╱０９
　恆安國際（０１０４４）　　　中期息１元人幣　　　　　　　　　　　１６╱０９
　中海外　（００６８８）　　　中期息４５仙　　　　　　　　　　　　１７╱０９
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｅｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
FOCUS23/08/2019
【FOCUS】「倒掛」致美按揭怪象 港樓氣氛愈顯怪異
生財有道23/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股下周上升機會大
中國故事23/08/2019
【駐滬專訪】自貿區示範區各負重任 學者：滬深取代香港是「無稽之談」
國際動態23/08/2019
東京超大地產項目 六本木換新貌
FOCUS22/08/2019
【FOCUS】訪德法圖「分而治之」 約翰遜歐盟鬥攻心
生財有道22/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：博舜宇抵110元後離場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金