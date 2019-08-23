《經濟通通訊社２３日專訊》亞洲聯網科技（００６７９）料與截至今年６月底止六個月盈
利大幅增加，主要是龍華發展項目（深圳寶安區工業用地轉為住宅物業）新增現金代價之公平值
變動收益，及設算利息收入有所增加。
該公司將於下周三（２８日）公布業績。（ｅｃ）
23/08/2019 11:02
【企業盈喜】亞洲聯網科技（００６７９）料半年盈利大增
《經濟通通訊社２３日專訊》亞洲聯網科技（００６７９）料與截至今年６月底止六個月盈
利大幅增加，主要是龍華發展項目（深圳寶安區工業用地轉為住宅物業）新增現金代價之公平值
變動收益，及設算利息收入有所增加。
該公司將於下周三（２８日）公布業績。（ｅｃ）
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