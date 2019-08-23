《專家之言－麥嘉嘉》中證監多項措施有利Ａ股表現，平保分段收集

《專家之言》美國早前公布７月零售銷售，按月大升０﹒７％遠勝預期，顯示消費者信心仍

然強勁。由於消費佔美國ＧＤＰ的比重達到七成，零售數據亮麗緩和市場對美國經濟可能走向衰

退的擔憂。不過，美國總統特朗普首次承認中美貿易戰或傷及美國經濟，他又再次促請聯儲局要

積極主動及大幅減息至少１厘。而聯儲局７月會議紀錄顯示，委員在減息問題上存在嚴重分歧，

有兩名行長支持維持利率不變，亦有兩名與會者希望減息５０點子，但委員一致認同不希望給予

外界留下儲局將進一步減息的印象。市場高度關注周五（２４日）聯儲局主席鮑威爾在

Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ央行年會中發表主題演說內容。



＊觀望鮑威爾央行年會演說內容＊



根據美國全國商業經濟協會的調查報告，３８％的經濟學家認為衰退會出現在２０２０年，

３４％的經濟學家認為會在２０２１年。經濟學家承認，美國目前的貿易政策一定會損害美國乃

至世界經濟。環球經濟衰退風險正逐步增加，全球央行加入寬鬆潮，包括美國、新西蘭、土耳其

、智利、印度、巴西、泰國、澳洲等，央行應對金融危機的措施普遍為減息。

另一方面，中國人民銀行改革貸款市場報價利率（ＬＰＲ）機制，周二（２０日）首次公布

改革後的一年期新ＬＰＲ報４﹒２５％，較舊機制下的４﹒３１％，下跌了６個基點。而新增的

５年期ＬＰＲ報４﹒８５％。一年期的新ＬＰＲ下調幅度符合市場普遍預期。長期來看，ＬＰＲ

形成機制完善後，對於改善股市資金面大有裨益。另外，中證監近期宣布擴大兩融、取消擔保比

例等，加上Ａ股入摩，將支持Ａ股表現，依賴投資收益推動的內險股仍可留意。



＊平保上半年核心營運數據理想＊



同業中，平保（０２３１８）上半年純利按年大增６８﹒１％至９７６﹒８億元人民幣，營

運利潤增長２３﹒８％至７３４﹒６億元人民幣，均優於市場預期，主要受惠於利好的稅收、投

資表現及準備金率等。集團宣布每股派中期息０﹒７５元人民幣，較去年同期升２１％。壽險業

務仍是平保最大盈利來源，營運利潤達４８４﹒３３億元人民幣，按年增長３６﹒１％，增長強

勁。其新業務價值率為４４﹒７％，按年升５﹒７個百分點，帶動上半年新業務價值較去年同期

升４﹒７％，勝市場預期。上半年壽險代理團隊規模達１２８﹒６萬，較年初下降９﹒３％，惟

人均新業務價值升８﹒５％，反映代理平均產能有所提高。產險業務按年大升６９﹒５％至營運

利潤１００﹒４億元人民幣。期內投資收益為６１６﹒６億元人民幣，按年升２﹒９倍，成為上

半年盈利大增的重要動力。不過，金融科技業務（包括陸金所及金融壹賬通等），營運利潤為

３２﹒７億元人民幣，按年跌２８﹒９％。截至６月底，集團旗下金融科技業務總估值達到

７００億美元。整體而言，平保中期業績優於市場預期，核心營運數據理想，可趁調整分段收集

。《獨立股評人 麥嘉嘉》

