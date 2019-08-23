【嚟緊炒Ｄ乜】深圳概念＋科技股估值，彩生活股價有望大幅反彈

《嚟緊炒Ｄ乜》彩生活（０１７７８）為中國物業管理服務供應商，業績不受中美貿易戰直

接影響，且具有科技股概念，可望成為深圳建設為「中國特色社會主義先行示範區」的受惠股份

。彩生活目前股價於低位徘徊，一旦其科技股的評價提高，則股價可望大幅反彈。



＊上半年盈利增長逾兩成＊



彩生活收益主要來自物業管理服務、增值服務及工程服務。２０１９年上半年總收益增加

約３﹒１％至約１８﹒１億元（人民幣．下同），主要由於計算收益的總建築面積增加，而且該

公司所提供的彩生活車位工程項目數量增加。期內，物業管理服務收益增長３％，佔收益約

８３％，是該公司完成２０１７年底至２０１８年底的物業管理業務收購事項以及部分提供交付

前服務的項目現已轉為包幹制物業管理項目所致。工程服務的收益增長２９﹒５％，但只佔收益

比重５﹒５％。彩生活的增長重點為增值服務，由網上推廣服務、銷售及租賃協助服務及其他增

值服務組成。期內增值服務收益下跌５﹒６％，佔總收益的比重也由１２﹒１％下跌至

１１﹒１％。該公司降低及豁免向網上服務供應商收取費用，以便提高社區服務網上平台彩之雲

的成交金額以支持未來擴張，以及辦公樓分租業務改由合營公司經營，是增值服務收益倒退的主

要原因。

收益減少和銷售及服務成本上升，影響該公司上半年毛利下跌４﹒８％至約５﹒９億元，但

受惠於行政開支下降約９﹒９％，而且分佔合營公司業績上升４８１％，股東應佔溢利因此增加

約２３﹒２％至約約２﹒２億元。



＊發展網上平台順應國策＊



彩生活為中國物業管理業內探索增值服務領域的先行者，既專注於以物業管理服務為基礎，

又通過互聯網，搭建網下及網上服務平台，高效聯繫社區住戶與各類商品和服務供應商，為社區

住戶提供最佳的服務體驗。

於２０１９年６月底，彩生活的合約管理總建築面積覆蓋範圍已延伸至中國２７７個城市。

截至６月底，該公司管理２７７７個社區，由該公司管理的合約管理總建築面積合共約為

５﹒５２１億平方米，並與４７個社區訂立顧問服務合約，顧問服務安排下的合約管理總建築面

積合共約為１１３０萬平方米。

彩生活正實施平台輸出策略。彩生活通過向合作夥伴提供平台服務，使該公司的網上平台可

以服務於更多非該公司管理的社區及家庭。截至２０１９年６月底，該公司的平台服務面積達到

１２﹒０５５億平方米（包括合約管理總建築面積５﹒６３５億平方米、合作面積３﹒９２０億

平方米及同盟面積２﹒５億平方米），充分證明了該公司的網上平台科技實力。

除了向其他物業管理公司提供線上平台外，彩生活正不斷拓展網上平台技術的使用場景。該

公司協助湖南省長沙市公安局搭建「星城園丁」ＡＰＰ，用於長沙市的「群防群治」。市民通過

「星城園丁」領取巡邏訂單，或者交通違規舉報訂單，每完成一個訂單，用戶即可獲取相應積分

，當用戶在「星城園丁」ＡＰＰ上購物時，積分可以充當現金抵扣券。中國正進行安全城市和和

諧社區建設，彩生活的網上平台技術順應國策，大有可為。



＊股份似正落入強者手中＊



彩生活近日分別向中國電子商家公司京東和網際網絡安全公司三六零（滬：６０１３６０）

發行新股集資約４﹒８６億港元，每股作價為５﹒２２港元，既有利提升該公司的網上平台技術

水平，也可提供業務合作發展機會，淨負債比率及融資成本也會下降。

彩生活的大股東為花樣年控股（０１７７７），業務總部位於深圳。中國政府有意建設「深

圳為中國特色社會主義先行示範區」，其中科技發展不可或缺，彩生活的物業管理網上平台技術

可派上用場。

彩生活自７月下旬宣布配售新股集資後，股價於月底升上６﹒０２港元的高位，然後輾轉回

落，近日在高成交配合下跌至１個月來的低位，估計股份正落入強者手中。隨著彩生活的科技股

評價逐漸提高，並且可受惠於深圳的先行示範區概念，彩生活的股價可望在目前的低位大幅反彈

。《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》





表列彩生活（０１７７８）近年主要業績數據：



數據 ２０１９年中期 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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收益 １８﹒１２億 ３６﹒１３億 １６﹒２９億 １３﹒４２億

（＋３﹒１％） （＋１﹒２倍） （＋２１﹒４％） （＋６２﹒２％）



毛利 ５﹒９０億 １２﹒８２億 ７﹒３１億 ５﹒８６億

（－４﹒８％） （＋７５﹒５％） （＋２４﹒７％） （＋２８﹒９％）



盈利 ２﹒１６億 ４﹒８５億 ３﹒２１億 １﹒８８億

（＋２３﹒２％） （＋５１﹒３％） （＋７０﹒８％） （＋１１﹒５％）



股息 －－ １８港仙 １５港仙 １０港仙

（＋２０﹒０％） （＋５０﹒０％） （持平）

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註：年結日為１２月３１日，貨幣為人民幣



表列彩生活（０１７７８）及部分同業股價表現：



股份（編號） 今年以來（％） 第三季以來（％） 本月以來（％）

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中奧到家 （０１５３８） ＋４﹒０ －１﹒５ －１４﹒５

新城悅服務（０１７５５） ＋８０﹒９ －１９﹒４ ＋２﹒０

彩生活 （０１７７８） ＋６﹒２ －１８﹒０ －２１﹒１

永升生活 （０１９９５） ＋１﹒３倍 ＋１７﹒８ ＋１﹒０

佳兆業美好（０２１６８） ＋９７﹒８ ＋１２﹒０ －４﹒１



中海物業 （０２６６９） ＋６８﹒３ －６﹒１ －４﹒５

綠城服務 （０２８６９） ＋３﹒１ －３﹒２ －８﹒１

濱江服務 （０３３１６） 持平＊ －３﹒３ －３﹒７

雅生活服務（０３３１９） ＋５１﹒８ ＋１８﹒０ －０﹒５

奧園健康 （０３６６２） ＋３５﹒８＃ ＋１０﹒４ ＋４﹒６



祈福生活 （０３６８６） ＋１５﹒５ ＋３﹒７ －１﹒６

美的置業 （０３９９０） ＋３９﹒８ ＋３﹒３ －３﹒３

碧桂園服務（０６０９８） ＋７０﹒１ ＋１６﹒３ ＋１０﹒２

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股指

恆生指數 ＋１﹒３ －８﹒３ －５﹒８

國企指數 ＋０﹒７ －６﹒３ －４﹒５

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註：資料截至８月２３日收市

＊今年３月掛牌，以上市價６﹒９６元比較

＃今年３月掛牌，以上市價３﹒６６元比較

