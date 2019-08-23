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即市新聞

23/08/2019 13:36

瑞聲績後受壓，港股午後變動不大，現升１３３點報２６１８１

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港股今早缺乏方向，低開９點，隨後一度挫１０８點報
２５９４０。不過，由於部分藍籌成績表現不錯，特別是國壽（０２６２８）及友邦
（０１２９９），支持港股向上。另外，Ａ股走勢強勁亦帶動市埸氣氛轉好，港股最終半日收報
２６１７３，升１２４點或０﹒４８％。
　　午後部分藍籌出業績，瑞聲（０２０１８）中期溢利減少近５７％致股價受挫，但港股未有
被拖累。現時，恆指報２６１８１，升１３３點或０﹒５１％，主板成交４６５﹒９９億元。國
企指數報１０１９５，升７３點或０﹒７２％。
　　Ａ股升幅稍有轉弱，上證綜指報２８９２，升９點或０﹒３３％，成交１３２８﹒０１億元
人民幣。深成指報９３３９，跌１１點或跌０﹒１２％，成交１９５９﹒０１億元人民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）微升０﹒５３％，報５７﹒１５元；騰訊（００７００）
漲１﹒２７％，報３３５﹒２元；港交所（００３８８）微升０﹒３２％，報２５２﹒４元；友
邦（０１２９９）揚１﹒８４％，報７７﹒６５元；中移動（００９４１）漲１﹒２１％，報
６７﹒０５元。

　　表列十大升跌幅藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團　（０１０９３）　　　１５﹒８６元　　　升４﹒４８％
　　中生製藥　（０１１７７）　　　１０﹒９４元　　　升３﹒６０％
　　中國人壽　（０２６２８）　　　１８﹒７８元　　　升３﹒５３％
　　中國聯通　（００７６２）　　　　８﹒０２元　　　升１﹒７８％
　　友邦保險　（０１２９９）　　　７７﹒６５元　　　升１﹒８４％

　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　３６﹒４０元　　　跌５﹒２１％
　　碧桂園　　（０２００７）　　　　９﹒６２元　　　跌２﹒８３％
　　恆安國際　（０１０４４）　　　５２﹒４５元　　　跌２﹒３３％
　　九龍倉置業（０１９９７）　　　４４﹒０５元　　　跌１﹒６７％
　　申洲國際　（０２３１３）　　１１３﹒１０元　　　跌１﹒６５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｔ）

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