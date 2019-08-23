《經濟通通訊社２３日專訊》中國金融發展（０３６２３）發盈警，截至今年６月３０日止
６個月中期業績，預期與去年同期比較，錄得純利減幅及淨虧損。
預期虧損主要由於集團對聯營企業的投資於中期期間錄得淨虧損，而減值損失準備計提較去
年同期有較大幅度增加，另外租賃及保理利息收入都較去年同期有所減少。
公司將於下周三（２８日）刊發中期業績公告。（ｊｔ）
23/08/2019 08:56
【企業盈警】中國金融發展：預料半年錄得虧損，投資減值損失
《經濟通通訊社２３日專訊》中國金融發展（０３６２３）發盈警，截至今年６月３０日止
６個月中期業績，預期與去年同期比較，錄得純利減幅及淨虧損。
預期虧損主要由於集團對聯營企業的投資於中期期間錄得淨虧損，而減值損失準備計提較去
年同期有較大幅度增加，另外租賃及保理利息收入都較去年同期有所減少。
公司將於下周三（２８日）刊發中期業績公告。（ｊｔ）
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