【企業盈警】中國金融發展：預料半年錄得虧損，投資減值損失

《經濟通通訊社２３日專訊》中國金融發展（０３６２３）發盈警，截至今年６月３０日止

６個月中期業績，預期與去年同期比較，錄得純利減幅及淨虧損。

預期虧損主要由於集團對聯營企業的投資於中期期間錄得淨虧損，而減值損失準備計提較去

年同期有較大幅度增加，另外租賃及保理利息收入都較去年同期有所減少。

公司將於下周三（２８日）刊發中期業績公告。（ｊｔ）

