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即市新聞

23/08/2019 09:22

港股缺乏方向，恒指僅高開９點報２６０５７點，國指跌３點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，今早亞洲股市走勢分化，日經升
５６點，首爾指數跌９點。港股方面則缺乏方向，今早恆指僅高開９點，友邦（０１２９９）中
期純利多賺逾一倍，刺激股價高開逾１％；而昨日國務院公布措施穩定豬價，拖累萬洲
（００２８８）低開逾３％。恆生指數開報２６０５７點，升９點，主板成交２０﹒９５億元。
國企指數報１０１１８點，跌３點。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒２６％，報５７元；港交所（００３８８）跌
０﹒８７％，報２４９﹒４元；騰訊（００７００）升０﹒１２％，報３３１﹒４元；中移動（
００９４１）升０﹒５３％，報６６﹒６元；友邦保險（０１２９９）升１﹒４４％，報
７７﹒３５元。
　　
　　十大升幅恆指成分股股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦保險（０１２９９）　　７７﹒３５元　　　升１﹒４４％
　　中國人壽（０２６２８）　　１８﹒３４元　　　升１﹒１０％
　　中國神華（０１０８８）　　１５﹒５６元　　　升１﹒０４％
　　中石油　（００８５７）　　　３﹒８８元　　　升０﹒７８％
　　創科實業（００６６９）　　５６﹒００元　　　升０﹒６３％
　　中國移動（００９４１）　　６６﹒６０元　　　升０﹒５３％
　　新地　　（０００１６）　１１４﹒９０元　　　升０﹒５２％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３２﹒６０元　　　升０﹒４６％
　　中國銀行（０３９８８）　　　３﹒００元　　　升０﹒３３％
　　華潤置地（０１１０９）　　３２﹒７０元　　　升０﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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