《盤後部署》港股短期有望突破轉勢，聯儲局利率走向成關鍵

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚（２２日）美股普遍下跌，市場繼續持觀望態度，港股輕

微高開９點報２６０５７點。早段一度由升轉跌，兼失守兩萬六關口，最低見２５９４０點跌

１０８點。重磅股友邦（０１２９９）業績理想，及內險股跑出，支持大市收復失地。午後，恆

指最多升１９２點見２６２４１點，收市前升幅略為收窄，最終收報２６１７９，升１３０點或

升０﹒５０％，主板成交７４２﹒４８億元，較上日減少約５％。國企指數報１０１９４，升

７１點或升０﹒７１％。。

Ａ股向好，上證綜指報２８９７，升１３點或升０﹒４９％；深成指報９３６２，升１１點

或升０﹒１３％，兩市成交４６９５﹒８４億元人民幣。



＊聯儲局官員對減息現分歧，市場聚焦鮑威爾演說＊



今個星期市場焦點放在聯儲局主席鮑威爾於香港時間今晚十點，於杰克森霍爾經濟政策研討

會發表有關「貨幣政策的挑戰」的重要演說，為下次減息預期帶來啟示。目前利率期貨顯示，預

期聯儲局下月減息的機會率高達九成，而且市場普遍預期，今年年底前將再減息三次。

不過，周四陸續有聯儲局官員發表鷹派言論，令市場對於聯儲局的利率政策感到疑惑。當中

，費城聯儲銀行總裁哈克及堪薩斯城聯儲銀行總裁喬治均認為，較早前美國十年期債息與兩年期

債息倒掛現象，並不足以支持聯儲局減息的決定，目前未見到減息刺激經濟的需要。

今年７月的議息會議記錄亦顯示，有幾名官員支持減息半厘，以推高通脹紓緩貿易戰為經濟

帶來的影響，但有多位官員認為無必要減息；而會上亦有辯論大幅減息的可能性，但官員一致認

為不應讓外界留有局方將持續減息的期望。面對聯儲局內部官員出現重大分岐，以及好壞參半的

經濟數據，加上總統特朗普一味地向主席鮑威爾施加壓力，今晚的演說將為下周股市風向提供重

大資訊。

有分析指，如果鮑威爾即將發表的演說未有提及「中期調整」的字眼，意味為聯儲局踏入減

息周期鋪路，而非只是多減一、兩次，反之將觸發金融市場的動盪。



＊大市氣氛若有改善，績優藍籌料可繼續支撐大市＊



港股本周在約２５８００點至２６３００點之間的區間橫行，而且成交維持在約７００億元

水平，１４天ＲＳＩ大約在４０水平，顯示大市方向未明。不過，隨著聯儲局下月繼續舉行議息

會議，市場期待局方釋出鴿派訊號，加上中美兩國高級貿易官員有望在９月展開面對面談判，而

中方亦已在上周恢復向美國採購少量大豆，短期有助紓緩貿易緊張局勢，港股短期突破向上的機

會較大。另外，下周大市氣氛若改善，部分業績較好的重磅股如友邦料可繼續支撐大市，港股有

望上試２６７００點水平。（ｙｋ）

