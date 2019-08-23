《經濟通通訊社２３日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國與中國官員進
行非常有建設性的電話會談，仍計劃９月在華盛頓與中方代表舉行一輪面對面的談判。
庫德洛續指，官員已經同意再舉行一次電話會談，以解決一些關鍵問題，之後他們將向主要
談判代表提供建議。不過他未有透露貿易代表萊特希及美國財長努欽與中國副總理劉鶴可能會面
的確切日期。（ｍｎ）
23/08/2019 08:13
【貿易開戰】白宮：美中電話會談具建設性，料９月進行面對面談判
《經濟通通訊社２３日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國與中國官員進
行非常有建設性的電話會談，仍計劃９月在華盛頓與中方代表舉行一輪面對面的談判。
庫德洛續指，官員已經同意再舉行一次電話會談，以解決一些關鍵問題，之後他們將向主要
談判代表提供建議。不過他未有透露貿易代表萊特希及美國財長努欽與中國副總理劉鶴可能會面
的確切日期。（ｍｎ）
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