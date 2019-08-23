《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普表示，目前美國經濟表現良好，只要聯儲局進
一步減息，經濟增長就可能創紀錄。
特朗普曾多次表示，聯儲局將借貸成本推得太高，而減息的速度太慢，美元因此走強，加大
美國製造商在全球市場競爭的難度。
特朗普周四再在Ｔｗｉｔｔｅｒ上不滿美國利率高於全球競爭對手，目前德國３０年期國債
收益率為負值，令美國難以與德國競爭。（ｍｎ）
23/08/2019 08:58
【減息在即】特朗普敦促聯儲局進一步減息，不滿高利率削競爭力
《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普表示，目前美國經濟表現良好，只要聯儲局進
一步減息，經濟增長就可能創紀錄。
特朗普曾多次表示，聯儲局將借貸成本推得太高，而減息的速度太慢，美元因此走強，加大
美國製造商在全球市場競爭的難度。
特朗普周四再在Ｔｗｉｔｔｅｒ上不滿美國利率高於全球競爭對手，目前德國３０年期國債
收益率為負值，令美國難以與德國競爭。（ｍｎ）
|國際動態23/08/2019
東京超大地產項目 六本木換新貌
|FOCUS22/08/2019
【FOCUS】訪德法圖「分而治之」 約翰遜歐盟鬥攻心
|生財有道22/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：博舜宇抵110元後離場
|生財有道22/08/2019
【央行年會】經濟衰退跡象若隱若現 鮑威爾未必放鴿隨時震散股市
|生財有道22/08/2019
銀髮族福利大全
|國際動態22/08/2019
韓人減訪日 大韓航空停飛6航線
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰