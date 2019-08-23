【減息在即】特朗普敦促聯儲局進一步減息，不滿高利率削競爭力

《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普表示，目前美國經濟表現良好，只要聯儲局進

一步減息，經濟增長就可能創紀錄。

特朗普曾多次表示，聯儲局將借貸成本推得太高，而減息的速度太慢，美元因此走強，加大

美國製造商在全球市場競爭的難度。

特朗普周四再在Ｔｗｉｔｔｅｒ上不滿美國利率高於全球競爭對手，目前德國３０年期國債

收益率為負值，令美國難以與德國競爭。（ｍｎ）

