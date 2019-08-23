《經濟通通訊社２３日專訊》谷歌宣布已關閉２１０個ＹｏｕＴｕｂｅ頻道，因發現頻道有
協調及配合地上傳有關香港示威活動的視頻。
此前Ｔｗｉｔｔｅｒ及Ｆａｃｅｂｏｏｋ亦宣布關閉數百帳戶、專頁及社群，並指有關帳戶
散佈香港示威活動的不實資訊，兼且背後是獲中國官方支持。谷歌表示，也發現上述２１０個Ｙ
ｏｕＴｕｂｅ頻道與最近ｆｂ及Ｔｗｉｔｔｅｒ宣布的中國行動有關。
谷歌安全團隊的Ｓｈａｎｅ Ｈｕｎｔｌｅｙ稱，這些頻道使用ＶＰＮ及其他方法來掩蓋帳
戶的來源，以及其他相關的協調干預活動。（ｍｎ）（ｚｚ）
23/08/2019 09:02
【修例風暴】ＹｏｕＴｕｂｅ關２１０個頻道，涉散佈示威不實內容
《經濟通通訊社２３日專訊》谷歌宣布已關閉２１０個ＹｏｕＴｕｂｅ頻道，因發現頻道有
協調及配合地上傳有關香港示威活動的視頻。
此前Ｔｗｉｔｔｅｒ及Ｆａｃｅｂｏｏｋ亦宣布關閉數百帳戶、專頁及社群，並指有關帳戶
散佈香港示威活動的不實資訊，兼且背後是獲中國官方支持。谷歌表示，也發現上述２１０個Ｙ
ｏｕＴｕｂｅ頻道與最近ｆｂ及Ｔｗｉｔｔｅｒ宣布的中國行動有關。
谷歌安全團隊的Ｓｈａｎｅ Ｈｕｎｔｌｅｙ稱，這些頻道使用ＶＰＮ及其他方法來掩蓋帳
戶的來源，以及其他相關的協調干預活動。（ｍｎ）（ｚｚ）
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