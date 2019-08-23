《經濟通通訊社２３日專訊》美國國務卿蓬佩奧向加拿大總理特魯多保證，美國官員正在努
力讓去年底以來一直被中國扣押的兩名加拿大人獲釋。
去年１２月加拿大警方應美國要求拘留華為財務總監孟晚舟後，中國以間諜罪為由拘捕兩名
加拿大人。蓬佩奧表示，美國總統特朗普６月底與中國國家主席習近平會面時直接提及此事。
他續指，美國團隊正致力透過其他外交途徑讓這兩名加拿大人獲釋，認為兩人被拘留是不恰
當的。（ｍｎ）
23/08/2019 11:02
【華為風波】蓬佩奧：致力協助兩名被中國扣留加拿大人獲釋
《經濟通通訊社２３日專訊》美國國務卿蓬佩奧向加拿大總理特魯多保證，美國官員正在努
力讓去年底以來一直被中國扣押的兩名加拿大人獲釋。
去年１２月加拿大警方應美國要求拘留華為財務總監孟晚舟後，中國以間諜罪為由拘捕兩名
加拿大人。蓬佩奧表示，美國總統特朗普６月底與中國國家主席習近平會面時直接提及此事。
他續指，美國團隊正致力透過其他外交途徑讓這兩名加拿大人獲釋，認為兩人被拘留是不恰
當的。（ｍｎ）
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