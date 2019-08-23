《台股攻略－馮偉明》市場觀望氣氛濃，台股小漲８點

《台股攻略》台股今日（２３日）開低震盪整理，升８﹒３３點，收１０５３８﹒１１點，

成交金額為新台幣１０８１﹒９６億元。

美國聯儲局主席將於今晚進行演講，市場觀望氣氛濃厚，台股狹幅震盪。台積電收平盤，大

立光一度跌穿新台幣３９００元關卡，鴻海收小黑，半導體的華邦電、南亞科及旺宏等走揚。面

板雙虎友達及群創聯袂上漲，升幅在１％－１﹒５％，聯發科早盤後翻黑，終場小跌。傳產類股

漲跌互見，正新因可望受惠貿易戰轉單，升２﹒９１％，收新台幣４２﹒５元，帶動泰豐與建大

等同步走高。電子類股方面，記憶體模組廠威剛董事長陳立白看好下半年記憶體市況，刺激記憶

體族群普遍走揚；威剛收新台幣４９﹒６元，升１﹒８５％，華邦電收新台幣１７﹒５元，升５

﹒４２％。

台股本周明顯受消息面干擾，上漲空間有限，大型權值股無法輪動接棒，中小型題材股則比

較不受國際消息影響，投資者須留意今晚聯儲局主席發表的談話，預期將對資金流向造成影響。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

