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即市新聞

23/08/2019 17:47

《台股攻略－馮偉明》市場觀望氣氛濃，台股小漲８點

　　《台股攻略》台股今日（２３日）開低震盪整理，升８﹒３３點，收１０５３８﹒１１點，
成交金額為新台幣１０８１﹒９６億元。
　　美國聯儲局主席將於今晚進行演講，市場觀望氣氛濃厚，台股狹幅震盪。台積電收平盤，大
立光一度跌穿新台幣３９００元關卡，鴻海收小黑，半導體的華邦電、南亞科及旺宏等走揚。面
板雙虎友達及群創聯袂上漲，升幅在１％－１﹒５％，聯發科早盤後翻黑，終場小跌。傳產類股
漲跌互見，正新因可望受惠貿易戰轉單，升２﹒９１％，收新台幣４２﹒５元，帶動泰豐與建大
等同步走高。電子類股方面，記憶體模組廠威剛董事長陳立白看好下半年記憶體市況，刺激記憶
體族群普遍走揚；威剛收新台幣４９﹒６元，升１﹒８５％，華邦電收新台幣１７﹒５元，升５
﹒４２％。
　　台股本周明顯受消息面干擾，上漲空間有限，大型權值股無法輪動接棒，中小型題材股則比
較不受國際消息影響，投資者須留意今晚聯儲局主席發表的談話，預期將對資金流向造成影響。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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