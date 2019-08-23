《談國論企－黎偉成》社會融資７月份比上年少減

《談國論企》中國的社會融資規模於２０１９年７月份同比無疑減少，卻比上年同期所減幅

度有明顯收窄，不僅信托貸款明顯少減，企業債券淨融資、地方政府專項債券淨融資以至非金融

企業境內股票融資等項目均有所上升，皆屬可以接受甚至良性的發展新向；問題是對實體經濟發

放的人民幣貸款大幅減少，乃社會融資再度加大多元化發展力度的同時，有待改進之處。此為積

極、有效地支持政府力促以供給側結構性改革為主的內需拉動經濟穩中有進的成長的重要力量。



＊信托少減企債地方債企債皆淨增均佳＊



據中國人民銀行所發布的《２０１９年７月份社會融資規模增量統計數據報告》資料顯示，

淨增量於２０１９年７月份所達的１﹒０１萬億元，同比雖減少２﹒８９％，但相對於２０１８

年同期１﹒０４萬億元所減的１４﹒５％少減１１﹒６１個百分點，又是不太差勁之況，因：有

多個社會融資項目有不同程度的改進，特別是（一）信托貸款減少６７６億元，卻較２０１８年

７月份所減之數少減５２９億元或４４﹒３８％，而上年同期卻多減２４２４億元，可見新況有

好轉，而７月份之減屬傳統的季節性現象，可以接受。尤其是信托於２０１９年上半年淨增

９２８億元，上年同期淨減１８６３億元，來回相差２７９１億元，佳象也。

信托貸款為受托人接受委托人的委托，將委托人存入的資金，按指定的對象、用途、期限、

利率與金額等發放貸款，和負責到期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在發放貸款的對象

、用途等方面有充分的自主權，又可利用信托公司在企業資信和資金管理方面的優勢，增加資金

的安全性，以提高資金使用效率。

（二）地方政府專項債券淨融資於２０１９年７月份達４，３８５億元，較上年同期多增

２５４３億元或１﹒３６倍。此可見地債受到資本市場的高度認受，使地方政府增加資金來源，

更促地方政府按照市場規律強化開支與收入之間的平衡性，和減低對中央政府補助的支持力度，

更佳。

甚至（三）企業債券融資（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｂｏｎｄ）淨額２２４０億元同比即使

只是增加７１億元或３﹒１３％，但２０１８年同期之２２３７億元卻減少３８４億元，亦是一

個可以接受的新好轉。企業債券融資亦有改善。此為股份公司而在中國有一部分屬非股份公司發

債，通常是依照法定程序發行和約定在一定期限內還本付息的債券，顯示金融機構支持特別是非

股份公司的企業機構增加融資的力度，有初步的改善，當然要保持穩定的發展和成長。

和（四）非金融企業境內股票融資，於２０１９年７月份增加５９３億元，較上年同期多增

４１８億元或２﹒３８倍，當然較２０１８年７月份所增１７５億元和同比減少３８４億元至

６７﹒３％的情況，亦有不可忽視的良好發展和表現。此項當與上海和深圳股市期內反覆維穩的

情況，有十分密切的關係，亦可反映出由美國對華挑起的貿戰越演越烈暫時對中國股市和股票融

資，暫無太大的衝擊。



＊減低對人民幣貸款依賴性可視為有改進＊



需要高度關注的，肯定是（五）對實體經濟發放的人民幣貸款，於２０１９年７月份所淨增

之８０８６億元，較上年同期之數少增４７７５億元或３７﹒３２％，而２０１８年７月份淨增

１﹒２９萬億元同比增３７０９億元或４０﹒９％，表面不好，但此況可在一定程度減低社會融

資對人民幣貸款過份依重，有利於融資市場逐步多元化的發展，可以接受。

（六）委托貸款，於２０１９年上半年即使累計減少４９３３億元，比上年同期少減

３０７０億元，亦屬改善。委托貸款由委托人提供合法來源的資金，而委托業務銀行會根據委托

人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率代為發放、監督使用，並協助收回的貸款業務；委

托人通常政府部門、企業單位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資，政府應該作出

支持。

需要高度關注者，乃（七）未貼現銀行承兌匯票發展：於２０１９年７月份淨額減少４５６３億

元，較上年同期多減１８１９億元，而上半年淨減額度３８９億較上年同期少減２３２７億元，

反映７月份之況急轉直下。銀行承兌匯票貼現是指銀行承兌票的財現申請人由於資金需要，將未

到期銀行承兌匯票轉讓予銀行，銀行按票面金額扣除貼現利息後，將餘額付給持票人的一種融資

行為，特點是（ｉ）因匯票是由其他商業銀行承兌過而風險相對較低、（ｉｉ）流動性強，所產

生的效應為（Ｉ）賣方可對現有或新的客戶提供遠期付款方式，增加銷售額和提高市場競爭力，

（ＩＩ）買方則可利用遠期付款，以有限的資購進更多貸物，最大限度地減少對營運資金的佔用

與需求，和（ＩＩＩ）相對於傳統貸款融資按理可以明顯降低財務費用。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

