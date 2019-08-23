《異動股》國壽逆市揚逾２％暫領漲藍籌，中期純利升近１﹒３倍

《經濟通通訊社２３日專訊》中國人壽（０２６２８）Ｈ股現價升２﹒４３％，報

１８﹒５８元，暫升幅最大藍籌，盤中高見１８﹒７元，破２５０天（約１８﹒５７７元）及廿

天線（約１８﹒６４９元）；成交約６４２萬股，涉資１﹒１９億元。

Ａ股（滬：６０１６２８）現價２９﹒２３元人民幣，升１﹒１１％，成交２３３８萬元人

民幣，涉及８０萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７５﹒０９％。

國壽公布，截至６月３０日止中期純利約３７５﹒９９億元（人民幣．下同），較去年同期

升１﹒２９倍，每股溢利１﹒３２元，不派中期息。

期內，新業務價值達３４５﹒６９億元，按年增長２２﹒７％。內含價值達８８６８﹒０４

億元，較２０１８年底增長１１﹒５％。

另外，中國人壽擬於 １２月３１日前成立合夥企業投資大健康產業相關企業或基金，全體

合夥人認繳出資總額為５０億元人民幣，其中該集團認繳出資３０億元人民幣，並作為合夥企業

的管理人。

現時，恆生指數報２５９６２，跌８６點或跌０﹒３３％，主板成交３７﹒４７億元。國企

指數報１００８２，跌４０點或跌０﹒４０％。

上證綜合指數報２８８３，升０點或升０﹒００％，成交６０﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報９３４８，跌２點或跌０﹒０３％，成交１０２﹒７３億元人民幣。



表列相關或同板塊股份表現



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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中國太平（００９６６） １９﹒１０元 升０﹒６３％ ∥

∥

新華保險（０１３３６） ３４﹒９５元 升０﹒２９％ ∥

（滬：６０１３３６） ５１﹒６１元人幣 無升跌 ∥＋ ６４﹒３５％

∥

中國人保（０１３３９） ３﹒００元 跌０﹒３３％ ∥

（滬：６０１３１９） ８﹒４８元人幣 升０﹒２４％ ∥＋２１４﹒６０％

∥

中再保 （０１５０８） １﹒２９元 升０﹒７８％ ∥

∥

中國平安（０２３１８） ９０﹒５０元 無升跌 ∥

（滬：６０１３１８） ８８﹒３０元人幣 升０﹒３６％ ∥＋ ８﹒５９％

∥

中國財險（０２３２８） ８﹒８２元 跌０﹒２３％ ∥

∥

中國太保（０２６０１） ３３﹒８５元 無升跌 ∥

（滬：６０１６０１） ３９﹒５６元人幣 升１﹒１５％ ∥＋ ３０﹒０７％

∥

眾安在線（０６０６０） １９﹒２２元 升３﹒８９％ ∥

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

（ｊｔ）

