  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/08/2019 09:35

《異動股》國壽逆市揚逾２％暫領漲藍籌，中期純利升近１﹒３倍

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國人壽（０２６２８）Ｈ股現價升２﹒４３％，報
１８﹒５８元，暫升幅最大藍籌，盤中高見１８﹒７元，破２５０天（約１８﹒５７７元）及廿
天線（約１８﹒６４９元）；成交約６４２萬股，涉資１﹒１９億元。
　　Ａ股（滬：６０１６２８）現價２９﹒２３元人民幣，升１﹒１１％，成交２３３８萬元人
民幣，涉及８０萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７５﹒０９％。
　　國壽公布，截至６月３０日止中期純利約３７５﹒９９億元（人民幣．下同），較去年同期
升１﹒２９倍，每股溢利１﹒３２元，不派中期息。
　　期內，新業務價值達３４５﹒６９億元，按年增長２２﹒７％。內含價值達８８６８﹒０４
億元，較２０１８年底增長１１﹒５％。
　　另外，中國人壽擬於　１２月３１日前成立合夥企業投資大健康產業相關企業或基金，全體
合夥人認繳出資總額為５０億元人民幣，其中該集團認繳出資３０億元人民幣，並作為合夥企業
的管理人。　
　　現時，恆生指數報２５９６２，跌８６點或跌０﹒３３％，主板成交３７﹒４７億元。國企
指數報１００８２，跌４０點或跌０﹒４０％。
　　上證綜合指數報２８８３，升０點或升０﹒００％，成交６０﹒３４億元人民幣。
　　深證成份指數報９３４８，跌２點或跌０﹒０３％，成交１０２﹒７３億元人民幣。

　表列相關或同板塊股份表現

　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　變幅　　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　中國太平（００９６６）　　　１９﹒１０元　　　　升０﹒６３％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　新華保險（０１３３６）　　　３４﹒９５元　　　　升０﹒２９％　　∥
　　（滬：６０１３３６）　　　５１﹒６１元人幣　　無升跌　　　　　∥＋　６４﹒３５％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國人保（０１３３９）　　　　３﹒００元　　　　跌０﹒３３％　　∥
　　（滬：６０１３１９）　　　　８﹒４８元人幣　　升０﹒２４％　　∥＋２１４﹒６０％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中再保　（０１５０８）　　　　１﹒２９元　　　　升０﹒７８％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國平安（０２３１８）　　　９０﹒５０元　　　　無升跌　　　　　∥
　　（滬：６０１３１８）　　　８８﹒３０元人幣　　升０﹒３６％　　∥＋　　８﹒５９％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥　
　中國財險（０２３２８）　　　　８﹒８２元　　　　跌０﹒２３％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國太保（０２６０１）　　　３３﹒８５元　　　　無升跌　　　　　∥
　　（滬：６０１６０１）　　　３９﹒５６元人幣　　升１﹒１５％　　∥＋　３０﹒０７％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　眾安在線（０６０６０）　　　１９﹒２２元　　　　升３﹒８９％　　∥
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
（ｊｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
國際動態23/08/2019
東京超大地產項目 六本木換新貌
FOCUS22/08/2019
【FOCUS】訪德法圖「分而治之」 約翰遜歐盟鬥攻心
生財有道22/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：博舜宇抵110元後離場
生財有道22/08/2019
【央行年會】經濟衰退跡象若隱若現 鮑威爾未必放鴿隨時震散股市
生財有道22/08/2019
銀髮族福利大全
國際動態22/08/2019
韓人減訪日 大韓航空停飛6航線
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金