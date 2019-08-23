《異動股》ＰＬａｔｔ　Ｎｅａｒ創上市新高後插水，現急挫七成

《經濟通通訊社２３日專訊》半新股ＰＬＡＴＴ ＮＥＲＡ（０１９４９）現價急跌

７０﹒３１％，報１﹒０６元；成交約６１１４萬股，涉資８４４８萬元，主動沽盤６０％。

股份今日盤中高見３﹒７１元，創下上市新高，隨後股價立即插水，盤中低見０﹒９２元，

最多跌７４％，為目前最大跌幅股份。股份於７月１６日上市，招股價１﹒２５元，如ＩＰＯ投

資者持貨至今，不計手續費，每手蝕３８０元。

現時，恆生指數報２６１５７點，升１０９點或升０﹒４２％，主板成交２９３﹒５６億元

。國企指數報１０１７９點，升５７點或升０﹒５６％。

上證綜合指數報２８９３點，升９點或升０﹒３３％，成交８７３﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報９３５８點，升７點或升０﹒０８％，成交１３４３﹒２４億元人民幣。



表列近月上市之半新股表現（按上市先後排序）



股份（編號） 現價 變幅

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恆新豐控股（０１９２０） ０﹒１６９元 跌１﹒７４％

大禹金融 （０１０７３） ０﹒３９０元 無升跌

晉商銀行 （０２５５８） ２﹒６００元 升０﹒３９％

泰和小貸 （０１９１５） ２﹒５７０元 無升跌

中匯集團 （００３８２） ２﹒８２０元 跌０﹒７０％

恆發光學 （０１１３４） １﹒０３０元 升０﹒９８％

康特隆 （０１９１２） １﹒２７０元 跌０﹒７８％

中梁控股 （０２７７２） ５﹒２７０元 跌０﹒７５％

金茂源環保（０６８０５） １﹒０８０元 升５﹒８８％

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（ｕｌ）

