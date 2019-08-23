《異動股》瑞聲（０２０１８）挫近４％失十天線，中期少賺五成七

《經濟通通訊社２３日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價下跌４﹒０４％，報３６﹒８５

元，失守１０天線（３６﹒９６５元），暫跌幅最大藍籌；成交約５２８萬股，涉資２﹒０１億

元。

瑞聲於中午公布截至２０１９年６月３０日止六個月溢利減少近５７％至７﹒７０億元

（人民幣．下同），每股盈利亦由１﹒４６元降至 ０﹒６４元，派中期息０﹒４港元。

期內，收入按年減少１０％至近７６億元，當中聲學業務收入下降１５％至３６﹒５億元，

電磁傳動及精密結構件業務收入跌１２％至３０﹒３億元，而光學收入增長７３％至 ４﹒１７

億元。

另外，毛利按年下降３３％至近２１億元，主要由於收入及毛利率下降所致。毛利率則由

３６﹒７％降至２７﹒５％。

單計第二季，瑞聲純利３﹒３８億元，遠低於預期區間的４﹒８億至７﹒７３億元；營收

３８﹒２億元，低於預期區間的３５﹒５億元至４４﹒４億元；毛利率２５﹒０％，低於預期的

３１﹒４％。

現時，恆生指數報２６１８２，上升１３３點或上升０﹒５１％，主板成交４１７﹒０６億

元。國企指數報１０１９１，上升６９點或上升０﹒６８％。

上證綜指報２８９７，上升１４點或上升０﹒４９％，成交１１４１﹒０５億元人民幣。

深成指報９３６２，上升１１點或上升０﹒１２％，成交１７０２﹒８０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １０﹒６６元 下跌６﹒４９％

華顯光電 （００３３４） ０﹒４７元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒５９元 上升１﹒７２％

信利國際 （００７３２） １﹒０２元 無升跌

高偉電子 （０１４１５） １﹒２６元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） ７﹒５３元 下跌０﹒２６％

富智康集團（０２０３８） ０﹒９４元 上升２﹒１７％

舜宇光學 （０２３８２） １０４﹒３０元 下跌１﹒６０％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒３８元 下跌１﹒４６％

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