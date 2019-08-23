【駐京專電】中證監開展私募基金投資者教育專項活動

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中證監新聞發言人高莉在例行發布會表示

，證監組織開展私募基金投資者教育專項活動，主題為辨真偽識風險，做理性私慕投資者，本次

活動內容主要包括：

一、廣泛開展私募基金知識普及的工作，是投資者了解私募基金的構成、運作，知悉合格投

資者的標準，識別私募基金的風險。

二、大力宣傳私募基金的相關的法律、法規和規章規則體系，是市場各方明確私募基金各項

的監管要求，正確看待登記備案的性質，增強依法履行權利和義務的自覺性。

三、私募基金的違法違規典型案例要進行曝光。

