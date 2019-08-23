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即市新聞

23/08/2019 16:39

【駐京專電】中證監開展私募基金投資者教育專項活動

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中證監新聞發言人高莉在例行發布會表示
，證監組織開展私募基金投資者教育專項活動，主題為辨真偽識風險，做理性私慕投資者，本次
活動內容主要包括：
　　一、廣泛開展私募基金知識普及的工作，是投資者了解私募基金的構成、運作，知悉合格投
資者的標準，識別私募基金的風險。
　　二、大力宣傳私募基金的相關的法律、法規和規章規則體系，是市場各方明確私募基金各項
的監管要求，正確看待登記備案的性質，增強依法履行權利和義務的自覺性。
　　三、私募基金的違法違規典型案例要進行曝光。

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