《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中證監新聞發言人高莉在例行發布會表示
，中證監就律師事務所從事首次公開發行股票並上市法律業務職業細則（試行）公開徵求意見，
以適應科創板股票發行註冊下提升中介機構的職業能力，強化中介機構的責任要求，明確律師事
務所及律師查驗事項的範圍和勤勉盡責的標準。
執業細則共１２章７９條，律師對包括發行人首發的主體資格、發行人的獨立性、業務、主
要財產公司運作、規範經營、關聯交易、同業竟爭、募集資金的投向，具體事項進行查驗，並明
確發表法律意見。
23/08/2019 17:14
【駐京專電】中證監發布律師事務所ＩＰＯ執業細則
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中證監新聞發言人高莉在例行發布會表示
，中證監就律師事務所從事首次公開發行股票並上市法律業務職業細則（試行）公開徵求意見，
以適應科創板股票發行註冊下提升中介機構的職業能力，強化中介機構的責任要求，明確律師事
務所及律師查驗事項的範圍和勤勉盡責的標準。
執業細則共１２章７９條，律師對包括發行人首發的主體資格、發行人的獨立性、業務、主
要財產公司運作、規範經營、關聯交易、同業竟爭、募集資金的投向，具體事項進行查驗，並明
確發表法律意見。
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