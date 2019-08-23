《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》中央國債登記結算公司、中國外匯交易中
心、上海清算所聯合發布通知，延長境外機構投資者債券交易結算周期，提出債券交易結算雙方
中有一方為境外機構投資者，除了可選擇Ｔ＋０、Ｔ＋１、Ｔ＋２結算周期外，還可選擇Ｔ＋３
日結算周期；適用的結算業務類別包括現券交易、質押式回購、買斷式回購和債券借貸。
23/08/2019 09:46
【駐滬專電】三部門發文，延長境外機構投資者債券交易結算周期
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》中央國債登記結算公司、中國外匯交易中
心、上海清算所聯合發布通知，延長境外機構投資者債券交易結算周期，提出債券交易結算雙方
中有一方為境外機構投資者，除了可選擇Ｔ＋０、Ｔ＋１、Ｔ＋２結算周期外，還可選擇Ｔ＋３
日結算周期；適用的結算業務類別包括現券交易、質押式回購、買斷式回購和債券借貸。
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