《午市前瞻》恒指短期或五百點內上落，友邦表現出眾現價可追

《經濟通通訊社２３日專訊》市場關注全球央行年會，而聯儲局內部對減息亦存有分歧，美

股三大指數隔晚（２２日）個別走。港股今早亦缺乏方向，低開９點，隨後一度挫１０８點報

２５９４０。不過，由於部分藍籌成績表現不錯，特別是國壽（０２６２８）及友邦

（０１２９９），支持港股向上。另外，Ａ股走勢強勁亦帶動市埸氣氛轉好，港股一度高見

１６５點報２６２１４。最終半日收報２６１７３，升１２４點或０﹒４８％，主板成交

４０４﹒８１億元。國企指數報１０１８５，升６２點或０﹒６２％。

Ａ股方面，上證綜合指數午收２８９７，升１３點或０﹒４８％；深證成分指數報

９３６０，升１０點或０﹒１１％，兩市成交２７７７﹒１４億元人民幣。



＊國壽最佳藍籌，碧桂園最差藍籌＊



重磅股個別走，匯控（００００５）微升０﹒７％，報５７﹒２５元；騰訊（００７００）

微漲０﹒９１％，報３３４元；港交所（００３８８）軟０﹒０８％，報２５１﹒４元；友邦半

年純利升逾１﹒３２倍至３８﹒６４億美元，半日股價揚１﹒５７％，報７７﹒４５元；中移動

（００９４１）獲野村看好，半日漲１﹒０６％，報６６﹒９５元。

內險股全線向上，國壽中期純利升１﹒２９倍至約３７５﹒９９億元人民幣，並獲野村維持

目標價及評級，股價半日走高３﹒９７％，報１８﹒８６元，為半日升幅最多藍籌；新華保險（

０１３３６）漲２﹒１５％，報３５﹒６元；中人保（０１３３９）升１％，報３﹒０４元；中

國平安（０２３１８）揚１﹒４４％，報９１﹒８元；眾安在線（０６０６０）下周一

（２６日）放榜，該股飆１１﹒３５％，報２０﹒６元。

內房股走勢弱，碧桂園（０２００７）遭中金下調目標價近１８﹒８５％至１１﹒４１元，

半日走低２﹒５３％，報９﹒６５元，為半日跌幅最多藍籌；萬科企業（０２２０２）挫

１﹒２４％，報２７﹒９元；華潤置地（０１１０９）軟０﹒４６％，報３２﹒４５元；龍湖集

團（００９６０）軟０﹒７１％，報２７﹒９元；中海外（００６８８）跌１﹒５８％，報

２４﹒９５元。



＊新奧能源最佳國指股，ＰＬＡＴＴ創新高後插水＊



能源股個別走，新奧能源（０２６８８）獲野村維持「買入」評級及目標價，半日

漲５﹒１４％，報８３﹒９元，創超過一年新高，為半日升幅最多國指股；華潤燃氣

（０１１９３）揚０﹒９１％，報３８﹒６５元；昆侖能源（００１３５）微升０﹒１５％，報

６﹒８２元；中國燃氣（００３８４）漲１﹒９３％，報３１﹒７元；天倫燃氣（０１６００）

挫４﹒９９％，報８﹒７５元。

醫藥股繼續受追捧走高。康哲藥業（００８６７）漲２﹒６５％，報９﹒６９元；石藥

（０１０９３）走高３﹒０３％，報１５﹒６４元；國藥（０１０９９）升０﹒１７％，

報２８﹒９元；中國中藥（００５７０）獲大摩升評級至「增持」，半日飆１２﹒６１％，報３

﹒８４元。中生製藥（０１１７７）漲２﹒０８％，報１０﹒７８元。

體品股大致回吐，李寧（０２３３１）挫２﹒６６％，報２１﹒９５元；安踏體育

（０２０２０）績前股價走弱，半日軟０﹒５６％，報６１﹒８元；特步國際（０１３６８）微

升０﹒４１％，報４﹒８６元；申洲國際（０２３１３）挫２﹒２６％，報１１２﹒４元。

另外，半新股ＰＬＡＴＴ ＮＥＲＡ（０１９４９）今日盤中高見３﹒７１元，創下上市新

高，隨後股價立即插水，盤中低見０﹒９２元，半日瀉６８﹒０７％，報１﹒１４元。



＊鄧聲興：大市短期窄幅上落，友邦中長線看８８元＊



今早恆指僅高開個位數點數升幅，隨後走勢波動。香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，近

期股市波動主要受本港政治因素影響，加上市場預期未來減息，所以好淡爭持，而近期亦正值業

績期，相信大市繼續受藍籌股業績影響而表現反覆。考慮到港股成交縮窄，預料恆指於

２６０００點至２６５００之間上落。

友邦業績表現突出，但股價只略升近２％。鄧聲興認為，可能與內地人減少來港買保險有關

，但友邦本身業績強勁，其中，中國新業務價值按年升３４％至７﹒０２億元，相信內地業務可

繼續看高一線，現價追入也可，但需看中長線表現，目標價看８８元。另外，國壽同樣業績後股

價造好，惟鄧升興認為，國壽業績表現不穩定，相比起平保，股價可能較落後，走勢難以預測，

建議如在內險股中找選擇，平保會較國壽優勝。（ｕｌ、ｊｔ）

