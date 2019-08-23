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即市新聞

23/08/2019 15:38

《美元走勢－羅明立》歐元表現疲弱，宜候高位做空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒６６　　　１０６﹒４７　　　１０６﹒６２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０８５　　　１﹒１０６１　　　１﹒１０６７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２２５２　　　１﹒２２２２　　　１﹒２２２８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８５６　　　０﹒９８３５　　　０﹒９８５５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４１４　　　７﹒８３５３　　　７﹒８４０５

　　《美元走勢》美國８月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值為４９﹒９，低於
預期的５０﹒５，為２００９年９月來首次低於５０的盛衰分界線。另外，美國總統特朗普再度
批評聯儲局，不過局方官員持不同意見，堪薩斯聯儲銀行總裁喬治重申不贊成上月減息四分之一
厘；而費城聯儲總裁哈克亦表示，聯儲局沒有減息刺激經濟的必要。中美貿易衝突持續，影響環
球經濟前景，投資者觀望美聯儲的息口取向，估計美匯指數短線繼續在９８附近震盪整固，後市
美元視乎中美談判進展，以及聯儲局對經濟前景的判斷。
　　歐元區８月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值為４７，高於預期的４６﹒２，不過連續７
個月處於５０水平以下。歐洲央行表示會重啟寬鬆貨幣措施去避免經濟衰退，加上受英國「硬脫
歐」風險上升影響，歐元表現疲弱，建議投資者候高位做空。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０７﹒００　　　１０５﹒５０　　　１０７﹒５０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１１４０　　　１﹒１０２０　　　１﹒１２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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