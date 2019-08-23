《美元走勢－羅明立》歐元表現疲弱，宜候高位做空

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒６６ １０６﹒４７ １０６﹒６２

歐元╱美元 １﹒１０８５ １﹒１０６１ １﹒１０６７

英鎊╱美元 １﹒２２５２ １﹒２２２２ １﹒２２２８

美元╱瑞郎 ０﹒９８５６ ０﹒９８３５ ０﹒９８５５

美元╱港元 ７﹒８４１４ ７﹒８３５３ ７﹒８４０５



《美元走勢》美國８月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值為４９﹒９，低於

預期的５０﹒５，為２００９年９月來首次低於５０的盛衰分界線。另外，美國總統特朗普再度

批評聯儲局，不過局方官員持不同意見，堪薩斯聯儲銀行總裁喬治重申不贊成上月減息四分之一

厘；而費城聯儲總裁哈克亦表示，聯儲局沒有減息刺激經濟的必要。中美貿易衝突持續，影響環

球經濟前景，投資者觀望美聯儲的息口取向，估計美匯指數短線繼續在９８附近震盪整固，後市

美元視乎中美談判進展，以及聯儲局對經濟前景的判斷。

歐元區８月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值為４７，高於預期的４６﹒２，不過連續７

個月處於５０水平以下。歐洲央行表示會重啟寬鬆貨幣措施去避免經濟衰退，加上受英國「硬脫

歐」風險上升影響，歐元表現疲弱，建議投資者候高位做空。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０７﹒００ １０５﹒５０ １０７﹒５０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１４０ １﹒１０２０ １﹒１２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

