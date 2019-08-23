近期香港零售表現疲弱，香港零售管理協會表示，已向全港商舖業主發信呼籲，向租戶減租
５成，為期６個月，與零售商共度時艱。
該協會解釋，有會員反映生意額由６月開始急轉直下，銷售額的跌幅已由單位數，擴大至雙
位數。大部分零售商於８月初至今的銷售額，更大幅跌逾五成。
協會預料，零售商在營運成本高昂及收入銳減的情況下，承受龐大的現金流壓力，若情況持
續惡化，不少零售商或會裁員，甚至結業，因此協會呼籲業主減租，與零售商共度時艱。
《香港經濟日報》
23/08/2019 08:44
【本港樓市】零售協會籲全港商舖業主減租５成，共度時艱
近期香港零售表現疲弱，香港零售管理協會表示，已向全港商舖業主發信呼籲，向租戶減租
５成，為期６個月，與零售商共度時艱。
該協會解釋，有會員反映生意額由６月開始急轉直下，銷售額的跌幅已由單位數，擴大至雙
位數。大部分零售商於８月初至今的銷售額，更大幅跌逾五成。
協會預料，零售商在營運成本高昂及收入銳減的情況下，承受龐大的現金流壓力，若情況持
續惡化，不少零售商或會裁員，甚至結業，因此協會呼籲業主減租，與零售商共度時艱。
《香港經濟日報》
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