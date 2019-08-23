裕泰興家族成員羅守弘，較早前沽出北角春秧街６２至６８號地盤，涉資約５﹒８億元。翻
查資料，該物業仍由顯澤有限公司持有，而董事則由羅守弘，換上曹樹基、鮑錦洲，據了解兩人
均為內房萬科香港高層。原業主於２０１１年，以２﹒５５億元購入地盤，故持貨約８年，帳面
獲利３﹒２５億元，物業期間升值約１﹒２７倍。
物業地盤面積約４３００平方呎，若作商住用途，可重建成約４﹒３萬平方呎樓面，每呎樓
面地價約１﹒３萬元，而若作重建成商廈，可重建樓面約６４５００平方呎，每平方呎樓面地價
約９０００元。《香港經濟日報》
23/08/2019 08:50
【本港樓市】北角春秧街地盤，萬科香港５﹒８億買入
裕泰興家族成員羅守弘，較早前沽出北角春秧街６２至６８號地盤，涉資約５﹒８億元。翻
查資料，該物業仍由顯澤有限公司持有，而董事則由羅守弘，換上曹樹基、鮑錦洲，據了解兩人
均為內房萬科香港高層。原業主於２０１１年，以２﹒５５億元購入地盤，故持貨約８年，帳面
獲利３﹒２５億元，物業期間升值約１﹒２７倍。
物業地盤面積約４３００平方呎，若作商住用途，可重建成約４﹒３萬平方呎樓面，每呎樓
面地價約１﹒３萬元，而若作重建成商廈，可重建樓面約６４５００平方呎，每平方呎樓面地價
約９０００元。《香港經濟日報》
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