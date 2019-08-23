《經濟通通訊社２３日專訊》２０１６年獲新世界發展（０００１７）私有化的新世界中國
發新聞稿，強調一直重點發展大灣區，未來會持續增加在深圳、廣州等城市的投資。
集團旗下深圳太子灣項目，發展總樓面面積３９萬平方米，引入全新購物藝術中心Ｋ１１，
以及家庭親子教育為主題的商場Ｄ．ＰＡＲＫ，為大灣區帶來全新文化零售體驗。
另外，新中近期投資位於番禺核心交通樞紐的廣州漢溪長隆地皮項目，將開發成為集
Ｄ．ＰＡＲＫ、甲級寫字樓和住宅於一身的軌道交通站場綜合體。（ｈｌ）
23/08/2019 09:15
【大灣區】新世界中國：未來持續增加深圳廣州等大灣區城市投資
《經濟通通訊社２３日專訊》２０１６年獲新世界發展（０００１７）私有化的新世界中國
發新聞稿，強調一直重點發展大灣區，未來會持續增加在深圳、廣州等城市的投資。
集團旗下深圳太子灣項目，發展總樓面面積３９萬平方米，引入全新購物藝術中心Ｋ１１，
以及家庭親子教育為主題的商場Ｄ．ＰＡＲＫ，為大灣區帶來全新文化零售體驗。
另外，新中近期投資位於番禺核心交通樞紐的廣州漢溪長隆地皮項目，將開發成為集
Ｄ．ＰＡＲＫ、甲級寫字樓和住宅於一身的軌道交通站場綜合體。（ｈｌ）
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