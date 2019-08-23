【強積金】積金局：今年６月底總資產９１００億，人均帳戶２１萬

《經濟通通訊社２３日專訊》積金局發表累算權益分析計顯示，截至去年１２月底止，強積

金總資產值為８１３０億元，以約４３７萬名計劃成員計，每人平均在其強積金帳戶累積

１８﹒６萬元，較２０１７年底的１９﹒７萬元少近６％。

不過由於總資產值於今年６月底上升至９１００﹒８９億元，即每人帳戶平均累積金額回升

至２０﹒８萬元。

累算權益帳戶中，去年底超過１００萬元的約５萬個，與２０１７年底相若。（ｈｌ）

