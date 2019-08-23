《經濟通通訊社２３日專訊》國泰航空（００２９３）發新聞稿，指因應傳媒查詢，國泰航
空企業事務董事唐偉邦表示，國泰航空希望重申，公司全力支持維護《基本法》所賦予的一切權
利和自由。
他表示，國泰為一家營運遍布全球的國際航空公司，必須遵守航班飛往及飛越國家及地區，
包括中國內地的所有適用法規。對公司全體同事來說，過去幾星期可說困難重重。非常感謝所有
同事緊守崗位，繼續為顧客提供專業的服務。（ｂｉ）
23/08/2019 12:18
【國泰風波】國泰：支持維護《基本法》所賦予的一切權利和自由
《經濟通通訊社２３日專訊》國泰航空（００２９３）發新聞稿，指因應傳媒查詢，國泰航
空企業事務董事唐偉邦表示，國泰航空希望重申，公司全力支持維護《基本法》所賦予的一切權
利和自由。
他表示，國泰為一家營運遍布全球的國際航空公司，必須遵守航班飛往及飛越國家及地區，
包括中國內地的所有適用法規。對公司全體同事來說，過去幾星期可說困難重重。非常感謝所有
同事緊守崗位，繼續為顧客提供專業的服務。（ｂｉ）
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