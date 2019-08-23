《匯思－李達志》金管局：本港銀行體系存款額穩定，７月走勢持平

《匯思》香港金融市場近期其中一個熱門話題，是港元資金的流向。市民大眾作為香港這個

國際金融中心的一份子，對這個課題感興趣是理所當然的，我想就此為大家提供多一些參考資料

。



＊香港銀行體系內存款沒有減少，７月底數據持平＊



要談資金流向，需考慮多個不同因素。首先可看香港銀行體系內的存款近來究竟有沒有減少

。我告訴大家，答案是否定的。金管局每月公布貨幣統計數字，當中包括銀行體系內的存款總額

，截至６月底合共１３﹒６萬億港元，港元及外幣存款保持各佔一半左右，數額比２０１８年底

不但沒有下跌，更高出２０００億港元。７月底的數據將於下星期公布，初步資料顯示走勢持平

。但有一點將來大家解讀這些數字時需要注意，就是銀行存款數字亦可能受資金流向以外的因素

影響，例如銀行的貸款增長或收縮等，所以即使出現一些波動亦要進一步分析原因。



＊港元匯價無觸發聯繫匯率弱方兌換保證，毋須買港元沽美元＊



第二個要注意的數據是自３月底以來，港元匯價並無觸發聯繫匯率弱方兌換保證，金管局毋

須出手買港元沽美元。其實資金在香港金融市場流進流出是平常不過，香港作為國際金融中心的

優勢，正正建基於基本法訂明及保障的資金流動和進出自由。香港沒有外匯管制，港元自由兌換

，外匯、黃金、證券、期貨等市場高度開放，海外及本地投資者以至市民大眾自然會因應自身資

產配置的需要作出選擇，把資金調配到自己認為最合適的地方。因此，正如我們在過去兩年的多

篇文章指出，即使港元匯價觸發弱方兌換保證，有資金流出港元體系，亦只是過去大量資金流入

的一個正常化過程，金管局完全有能力處理，市民毋須過分擔心。



＊港元近月拆息波動，屬意料之內＊



近期亦有不少市民關注銀行同業拆息的走勢。港元拆息近月的確比較波動，但屬意料之內，

因為銀行體系總結餘從一、兩年前的２０００多億港元水平逐步下降到目前的５４０億港元，港

元拆息對於港元資金需求變化的敏感度自然較以往有所增加，因此會更容易受季節性因素（例如

企業派息期、年結、季結）或短暫的港元資金需求上升（例如大型新股招股）影響而出現較顯著

的波動，過去幾個月的拆息走勢正正反映了這些因素。事實上，港元拆息去年同期亦出現波動，

以一個月期限拆息平均值為例，去年從３月的０﹒７９厘一直上升至７月的１﹒８１厘，８月回

落至１﹒４２厘，９月又重回１﹒８１厘。當然，每年的市況都不會完全一樣，但我想指出的是

拆息會受多項市場因素左右，要預測或量化個別因素的具體影響並不可能。

金管局一向密切留意港元市場的情況，除拆息之外亦有監察其他市場資訊，包括港匯現貨及

遠期價位，以及未平倉期權及掉期合約數目等，我們會透過市場各種渠道，例如與銀行及市場參

與者保持緊密聯繫，及利用場外衍生工具交易資料儲存庫等掌握市場交易資訊，更會與證監會合

力進行跨市場監察工作。金管局其中一項主要職能是維持貨幣市場穩定，因此恆常的市場監察至

關重要，即使是風平浪靜的日子，在這方面的工作亦從未間斷。



＊以遠期匯價或期權行使價估計港元脫勾「引伸機會率」無意義＊



最後，我想談一談有關最近有報道指港元遠期匯率跌穿７﹒８５和市場上出現一些行使價超

越７﹒８５港元兌一美元的港匯期權合約交易。有人對這些交易感到奇怪，擔心成交價是否代表

市場對聯繫匯率制度信心不足。這個課題涉及一些如期權定價等高度技術性細節，我嘗試利用一

個比較簡單比喻說明：假若外國發生地震並造成巨額損失，有些人可能會因此想起買地震保險；

他們更發覺香港由於並非位於地震帶，地震保費極低，多買一個保險所費無幾，因此便三五成群

去購買承保地震的保險，結果「搶」高了這些保單的保費。不知就裡的人便以為保費上升反映香

港發生地震的「機會率」高了，這樣得出的「引伸機會率」當然並不反映實際情況。

事實上，聯匯制度實行三十多年以來，港元遠期匯率因遠期市場流動性較低而一直比現貨匯

率較為波動，穿越強方或弱方兌換保證時有發生。市場上的港元遠期匯價或期權合約行使價，即

使超越７﹒８５都不會影響港元現貨匯率的穩定或聯匯制度的有效運作。用這些遠期匯價或期權

行使價去估計所謂的港元脫勾「引伸機會率」，並無實際意義，熟悉香港的國際及本地投資者都

非常明白香港維持聯匯制度的能力及決心。

金融市場瞬息萬變，它的發展及動向與每一位市民息息相關，儘管有些課題會比較艱澀沉悶

，我和金管局的同事仍會繼續努力盡量用深入淺出的方法透過不同渠道向大家解說。





香港金融管理局

副總裁

李達志



２０１９年８月２３日

