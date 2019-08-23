《經濟通通訊社２３日專訊》創聯教育金融（０２３７１）公布，截至今年６月３０日止六
個月，與去年同期錄綜合溢利相比，預期將錄得公司擁有人應佔綜合虧損。
期內盈轉虧由於來自教育諮詢和網絡培訓及教育業務的收益大幅下降所致，原因如下：
（ｉ）集團於今年未取得於河北省向專業技術人員提供網絡培訓及教育服務的投標，而集團於
２０１６年至２０１８年均取得該投標；及（ｉｉ）海南省當地政策變化，集團於今年在海南省
的網絡培訓及教育業務無法實現與去年同等水平的收益。
集團料中期業績將於８月３０日刊發。（ｂｎ）
23/08/2019 18:55
【企業盈警】創聯教育金融（０２３７１）料中期錄應佔綜合虧損
《經濟通通訊社２３日專訊》創聯教育金融（０２３７１）公布，截至今年６月３０日止六
個月，與去年同期錄綜合溢利相比，預期將錄得公司擁有人應佔綜合虧損。
期內盈轉虧由於來自教育諮詢和網絡培訓及教育業務的收益大幅下降所致，原因如下：
（ｉ）集團於今年未取得於河北省向專業技術人員提供網絡培訓及教育服務的投標，而集團於
２０１６年至２０１８年均取得該投標；及（ｉｉ）海南省當地政策變化，集團於今年在海南省
的網絡培訓及教育業務無法實現與去年同等水平的收益。
集團料中期業績將於８月３０日刊發。（ｂｎ）
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