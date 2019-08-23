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23/08/2019 15:25

【修例風暴】機管局：臨時禁制令延長，禁止故意干擾機場正常使用

　　《經濟通通訊社２３日專訊》機管局公布已獲高等法院頒令延長於８月１３日取得的臨時禁
制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。經修訂後的臨
時禁制令維持現狀，直至案件審訊或有進一步命令。
　　機管局表示，任何人忽視遵照臨時禁制令，援助或煽動、協助或教唆他人違反臨時禁制令，
可能會被視為藐視法庭。
　　同時，機場客運大樓會維持進出管制安排，直至另行通知。（ｃｌ）

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