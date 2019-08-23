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23/08/2019 16:02

【本港樓市】中原ＣＣＬ結束三連跌升０﹒０９％，新界西樓價先跌

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ連跌三周後，最新報１８８﹒３９點
，按周回升０﹒０９％。整體樓價窄幅波動，相信中秋後才會出現較明確的跌勢。

＊新界西樓價１２周累跌近２﹒５％＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界西樓價率先下跌，新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ
連跌３周，累計跌幅為２﹒７１％。１２周前樓價結束連升，開始進入調整階段，新界西樓價明
顯落後。１２周計，新界西累跌２﹒４７％，港島跌０﹒０３％、九龍跌０﹒０９％及新界東升
０﹒５２％。新界西樓價率先回軟，但其餘三區樓價仍然企穩，以致整體走勢窄幅回軟。
　　新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６８﹒１９點，為１５周新低，按周跌１﹒１９％，連跌３周
共２﹒７１％。新界東ＣＣＬ報１９９﹒９８，按周升０﹒４６％，連升２周共１﹒３５％。九
龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８８﹒０４點，按周升０﹒８７％。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１９７﹒４１點，按周升０﹒０２％，連升２周共０﹒６４％。近７周計，四區指數三升一跌出
現三次，兩升兩跌有三次，三跌一升有一次。

＊ＣＣＬ（中小型單位）按周升０﹒１３％＊

　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９０﹒３９點，按周升０﹒１１％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１８８﹒８３點，按周升０﹒１３％。ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小型單位）
同樣結束３周連跌，兼企穩１８８點。ＣＣＬ　Ｍａｓｓ結束２周連跌，並企穩於１９０點。
　　ＣＣＬ（大型單位）報１８６﹒１２點，按周跌０﹒１０％，連升２周後回軟，但仍然企穩
於１８６點水平。
　　近７周計，ＣＣＬ、ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）錄得２次齊升，４次齊跌，
調整訊號逐漸浮現。今周齊升，但仍然低於上次齊升水平，走勢呈反覆而下。整體樓價窄幅波動
，ＣＣＬ持續企穩於１８８點水平上下，最高１８９﹒７７點，最低１８８﹒２２點。
（ｃｌ）

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