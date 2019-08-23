銀公：未來數月經濟不容樂觀，料全年貸款增長錄低單位數

《經濟通通訊社２３日專訊》銀行公會署理主席陳銘僑表示，近月本港經濟明顯放緩，年初

受到中美貿易戰及環球經濟不穩等因素影響，本港零售業在二月時已經開始放慢，加上近日本港

社會事件，令銷售相關行業，包括餐飲、旅遊業等的經營情況都雪上加霜，失業率亦有輕微上升

，不過他指，經濟數據會有滯後情況，因此未來數月的經濟數據亦不容樂觀，下半年整體經濟環

境仍然充滿挑戰，建議業界提高風險管理意識，慎防市場出現較大波動。

他指，本港屬開放式經濟體系，經濟受各方面因素影響，外圍經濟情況包括中美貿易磨擦及

英國脫歐等都會影響本港經濟，本地社會事件會影響到經濟情況，但目前難以判斷實際情況，認

為仍存在技術性衰退的風險。



＊今年貸款或會維持低單位數增長＊



他又指，由於目前外圍不確定因素較多，企業都會較為小心，預料今年貸款或會維持低單位

數增長，而貸款質素目前仍然穩定。近日港美息差逐漸收窄，暫時未見本港銀行有減息空間，亦

有部分銀行根據自己需要及資金成本去調整貸款策略。

陳銘僑指，本港銀行一直採取審慎的審批貸款標準，雖然目前經濟情況有惡化跡象，但貸款

質素無惡化趨勢，銀行亦相對較為小心，但沒有因而調整貸款要求。（ｓｋ）

