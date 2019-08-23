  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/08/2019 17:37

銀公：未來數月經濟不容樂觀，料全年貸款增長錄低單位數

　　《經濟通通訊社２３日專訊》銀行公會署理主席陳銘僑表示，近月本港經濟明顯放緩，年初
受到中美貿易戰及環球經濟不穩等因素影響，本港零售業在二月時已經開始放慢，加上近日本港
社會事件，令銷售相關行業，包括餐飲、旅遊業等的經營情況都雪上加霜，失業率亦有輕微上升
，不過他指，經濟數據會有滯後情況，因此未來數月的經濟數據亦不容樂觀，下半年整體經濟環
境仍然充滿挑戰，建議業界提高風險管理意識，慎防市場出現較大波動。
　　他指，本港屬開放式經濟體系，經濟受各方面因素影響，外圍經濟情況包括中美貿易磨擦及
英國脫歐等都會影響本港經濟，本地社會事件會影響到經濟情況，但目前難以判斷實際情況，認
為仍存在技術性衰退的風險。

＊今年貸款或會維持低單位數增長＊

　　他又指，由於目前外圍不確定因素較多，企業都會較為小心，預料今年貸款或會維持低單位
數增長，而貸款質素目前仍然穩定。近日港美息差逐漸收窄，暫時未見本港銀行有減息空間，亦
有部分銀行根據自己需要及資金成本去調整貸款策略。
　　陳銘僑指，本港銀行一直採取審慎的審批貸款標準，雖然目前經濟情況有惡化跡象，但貸款
質素無惡化趨勢，銀行亦相對較為小心，但沒有因而調整貸款要求。（ｓｋ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
生財有道23/08/2019
【嚟緊炒D乜】深圳概念＋科技股估值 彩生活股價有望大幅反彈
中國故事23/08/2019
【不眠商機】深圳、廣州、珠海之大灣區「夜遊」好去處
接通華為23/08/2019
【#跨硬件#跨平台】EMUI 10打造華為全場景的新視角
FOCUS23/08/2019
【FOCUS】「倒掛」致美按揭怪象 港樓氣氛愈顯怪異
生財有道23/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股下周上升機會大
中國故事23/08/2019
【駐滬專訪】自貿區示範區各負重任 學者：滬深取代香港是「無稽之談」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金