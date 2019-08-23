《再戰明天》Ｇ７峰會展開，美公布耐用品訂單和達拉斯製造業指數

《經濟通通訊社２３日專訊》七國集團Ｇ７峰會明日（２４日）展開，美國總統特朗普、德

國總理默克爾、英國首相約翰遜和日本首相安倍晉三等出席。



＊Ｇ７峰會明展開＊



在外圍重要經濟活動上，明日，七國集團（Ｇ７）峰會展開（至８月２６日）。美國總統特

朗普、德國總理默克爾、英國首相約翰遜、日本首相安倍晉三、加拿大總理特魯多與意大利總理

孔特將參加。

本港時間下周日（２５日）清晨１２：２５ａｍ，澳洲央行總裁洛威於杰克森霍爾經濟政策

研討會發表演說。

下周日６：３０ｐｍ，英國首相約翰遜與歐洲理事會主席圖斯克在Ｇ７峰會期間會晤。

下周一（２６日）晚１０：００ｐｍ，日本首相安倍晉三在Ｇ７峰會後舉行記者會，法國總

統馬克龍也將在峰會後舉行記者會。



＊美國公布耐用品訂單和達拉斯製造業展望企業活動指數＊



下周一，英國股市假期休市。

在數據方面，下周一下午４：００ｐｍ，德國公布８月ＩＦＯ－企業信心指數，料由

９５﹒７下滑至９５﹒５。

４：３０ｐｍ，香港公布７月貿易收支，料貿赤由５５２億元收窄至４８２億元；出口年率

跌幅料由８％擴闊至１０﹒３％。

８：３０ｐｍ，美國公布７月耐用品訂單，料由１﹒９％跌至１﹒３％。美國同時公布７月

芝加哥儲行全國活動指數。１０：３０ｐｍ，美國８月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數料由

負６﹒３好轉至負１。



＊信德和長城汽車派業績＊



在本港，下周一，卡姆丹克太陽能（００７１２）開股東特別大會、波司登（０３９９８）

開股東會。

下周一公布業績的公司有：富豪國際（０００７８）、百利保控股（００６１７）、富豪產

業信託（０１８８１）、信德集團（００２４２）、康師傅控股（００３２２）、金朝陽集團

（００８７８）、長城汽車（０２３３３）及華潤醫藥（０３３２０）等。（ｈｏ）

