  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/08/2019 19:28

《再戰明天》Ｇ７峰會展開，美公布耐用品訂單和達拉斯製造業指數

　　《經濟通通訊社２３日專訊》七國集團Ｇ７峰會明日（２４日）展開，美國總統特朗普、德
國總理默克爾、英國首相約翰遜和日本首相安倍晉三等出席。

＊Ｇ７峰會明展開＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，七國集團（Ｇ７）峰會展開（至８月２６日）。美國總統特
朗普、德國總理默克爾、英國首相約翰遜、日本首相安倍晉三、加拿大總理特魯多與意大利總理
孔特將參加。
　　本港時間下周日（２５日）清晨１２：２５ａｍ，澳洲央行總裁洛威於杰克森霍爾經濟政策
研討會發表演說。
　　下周日６：３０ｐｍ，英國首相約翰遜與歐洲理事會主席圖斯克在Ｇ７峰會期間會晤。
　　下周一（２６日）晚１０：００ｐｍ，日本首相安倍晉三在Ｇ７峰會後舉行記者會，法國總
統馬克龍也將在峰會後舉行記者會。

＊美國公布耐用品訂單和達拉斯製造業展望企業活動指數＊

　　下周一，英國股市假期休市。
　　在數據方面，下周一下午４：００ｐｍ，德國公布８月ＩＦＯ－企業信心指數，料由
９５﹒７下滑至９５﹒５。
　　４：３０ｐｍ，香港公布７月貿易收支，料貿赤由５５２億元收窄至４８２億元；出口年率
跌幅料由８％擴闊至１０﹒３％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布７月耐用品訂單，料由１﹒９％跌至１﹒３％。美國同時公布７月
芝加哥儲行全國活動指數。１０：３０ｐｍ，美國８月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數料由
負６﹒３好轉至負１。

＊信德和長城汽車派業績＊

　　在本港，下周一，卡姆丹克太陽能（００７１２）開股東特別大會、波司登（０３９９８）
開股東會。
　　下周一公布業績的公司有：富豪國際（０００７８）、百利保控股（００６１７）、富豪產
業信託（０１８８１）、信德集團（００２４２）、康師傅控股（００３２２）、金朝陽集團
（００８７８）、長城汽車（０２３３３）及華潤醫藥（０３３２０）等。（ｈｏ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
生財有道23/08/2019
【嚟緊炒D乜】深圳概念＋科技股估值 彩生活股價有望大幅反彈
中國故事23/08/2019
【不眠商機】深圳、廣州、珠海之大灣區「夜遊」好去處
接通華為23/08/2019
【#跨硬件#跨平台】EMUI 10打造華為全場景的新視角
FOCUS23/08/2019
【FOCUS】「倒掛」致美按揭怪象 港樓氣氛愈顯怪異
生財有道23/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股下周上升機會大
中國故事23/08/2019
【駐滬專訪】自貿區示範區各負重任 學者：滬深取代香港是「無稽之談」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金