【企業盈警】玖龍紙業（２６８９）料年度純利下降不多於５０％

《經濟通通訊社２３日專訊》玖龍紙業（０２６８９）發盈警，倘撇除經營和融資活動的匯

兌虧損（扣除稅項），截至今年６月底止年度純利預計較去年下降不多於５０％，主要由於集團

產品的售價下降及毛利率下降所致。

倘撇除經營和融資活動的匯兌虧損（扣除稅項）２０７０萬元，去年公司權益持有人應佔盈

利為７８﹒６９億元人民幣。（ｋｙ）

