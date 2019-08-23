《經濟通通訊社２３日專訊》玖龍紙業（０２６８９）發盈警，倘撇除經營和融資活動的匯
兌虧損（扣除稅項），截至今年６月底止年度純利預計較去年下降不多於５０％，主要由於集團
產品的售價下降及毛利率下降所致。
倘撇除經營和融資活動的匯兌虧損（扣除稅項）２０７０萬元，去年公司權益持有人應佔盈
利為７８﹒６９億元人民幣。（ｋｙ）
23/08/2019 17:57
【企業盈警】玖龍紙業（２６８９）料年度純利下降不多於５０％
《經濟通通訊社２３日專訊》玖龍紙業（０２６８９）發盈警，倘撇除經營和融資活動的匯
兌虧損（扣除稅項），截至今年６月底止年度純利預計較去年下降不多於５０％，主要由於集團
產品的售價下降及毛利率下降所致。
倘撇除經營和融資活動的匯兌虧損（扣除稅項）２０７０萬元，去年公司權益持有人應佔盈
利為７８﹒６９億元人民幣。（ｋｙ）
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