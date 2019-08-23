《小傳日記》曾失二萬六，轉眼又收復；成交現萎縮，反彈已結束？

《小傳日記》花旗國公布最新初請失業金人數減少咗，但今個月製造業ＰＭＩ跌穿咗５０榮

枯線，而缸友就睇實聯儲局主席鮑叔喺央行年會個Ｓｐｅｅｃｈ，花旗國魚缸噚晚（２２號）個

別發展。香江今朝（２３號）無咩方向，都係睇啲魚毛嘅成績為主，於是牛皮高開９點，報

２６０５７點，未幾調頭向下，曾挫最多１０８點，報２５９４０，穿二萬六。

不過，好彩部分重磅藍戰士成績表唔差，喺國壽（０２６２８）同ＡＩＡ（０１２９９）撐

實之下，魚缸由跌轉升，中午前維護踢高逾百點，半日就繼續守返二萬六。下晝魚缸就比較穩定

，後段更加跟住Ａ場走勢生猛返，高見過２６２４１，踢高１９２點，最終魚缸埋單進帳

１３０點或半巴仙，收報２６１７９點，二萬六總算再次失而復得，主板成交約７４２﹒４９銀

縮水逾半巴仙。國貨指數都跌逾半巴仙或７１點，報１０１９４點。

Ａ場表現回勇，上證收報２８９７點，升１３點。深成指收報９３６２點漲１１點。兩市合

共成交４６９５億人仔。

重磅藍戰士，ＡＩＡ上半年純利增逾１倍至近３９億美金，今日鏟高近２巴仙，報

７７﹒７５銀。有消息話生發發（００３８８）都極力遊說沙特阿美嚟上市，全日微彈８毫子，

報２５２﹒４銀。人行印咗份金融科技發展規劃，ＱＱ（００７００）作為半個ＦｉｎＴｅｃｈ

佬都有撐實，收高近１巴仙，報３３４﹒２銀。野村重申神州移動（００９４１）係三大神州電

訊佬中首選，全日起哄近１巴仙，報６６﹒８銀。大象（００００５）就跟住魚缸收高近半巴仙

，報５７﹒１銀。國壽中期純利多逾１倍，野村都維持佢「他屐」同評級，今日收高逾３巴仙，

報１８﹒７２銀。

恆安（０１０４４）噚日放中期成績表，盈利按年少近４巴仙，今日繼續畀缸友追住掟，插

水逾３巴仙，報５１﹒９銀，係表現最差國貨佬。



＊瑞聲表現灰手機股急回，比亞迪糟糕吉利續風騷＊



有傳蘋果將會喺９月推出三款新手機，作為供應商之一嘅瑞聲（０２０１８）本來朝早都有

得升，點知下晝放咗榜之後，令「孖屐」大失所望，上半年少賺五成七，毛利率跌到２７巴仙，

股價插水近４巴仙，報３６﹒９５銀，係表現最差藍戰士。另一個手機孖寶舜宇（０２３８２）

都慘被連累，仆低近１巴仙，報１０５銀。最慘嘅莫過於比亞迪電子（００２８５），績後畀建

銀國際降評級到中性，今日急挫逾７巴仙，報１０﹒５６銀。連早前被大行唱好嘅通達

（００６９８）都要高開低走，全日原地踏步無升跌，報０﹒５８銀。

砵砵車今日繼續兩邊走，比亞迪（０１２１１）噚日急瀉近７巴仙之後，今日仲未止跌，走

低近３巴仙，報３９﹒２銀，創超過３年新低。藍戰士吉利（００１７５）噚日踩行油飆近８巴

仙之後，今日雖然都畀大和唱好，叫缸友掃貨，但表現有啲留力，只微升近１巴仙，報

１１﹒９４銀。其他砵砵車下晝都跟住「孖屐」嘅升勢醒神，北汽（０１９５８）踢高近半巴仙

，報４﹒５４銀。長汽（０２３３３）升近１巴仙，報５銀。華晨（０１１１４）今日放榜，起

哄近１巴仙，報７﹒７１銀。



＊醫保錄換藥醫藥佬歡樂，燃氣兩極化新奧就最發＊



阿爺個醫保目錄大換血，被選中嘅藥品有高達１５０種，其中涉及３６家上市魚毛嘅藥品，

所以醫藥佬連日嚟備受缸友熱愛。石藥（０１０９３）埋單起飛逾３巴仙，報１５﹒７銀，係全

日表現最佳藍戰士，仲要七連升兼七連陽，累漲近三成二，勁！康哲藥業（００８６７）跳高近

４巴仙，報９﹒８１銀。國藥（０１０９９）彈起近２巴仙，報２９﹒３銀。神州中藥

（００５７０）有大摩撐腰，升佢評級到「增持」，埋單省鏡起飛超過一成二，報３﹒８３銀！

藍戰士中生製藥（０１１７７）踢高逾２巴仙，報１０﹒７８銀。

神州燃氣佬兩邊走，新奧能源（０２６８８）中期純利多近九成，加上有野村維持佢「掃貨

」評級同「他屐」，埋單起飛近一成，報８７﹒６銀，創超過一年新高，係全日表現最好國貨佬

！潤燃（０１１９３）跳起近４巴仙，報３９﹒７５銀。昆侖能源（００１３５）彈唔夠半巴仙

，報６﹒８銀。神州燃氣（００３８４）跳起近５巴仙，報３２﹒６５銀。天倫燃氣

（０１６００）玩笨豬Ｊｕｍｐ，挫逾４巴仙，報８﹒８３銀。



＊上半年多賺碧桂園唔彈，旗下物管飆皆因業績驕＊



碧桂園（０２００７）噚日放榜，盈利比預估好按年增近２１巴仙，不過中金今日唱淡，仲

降佢「他屐」近兩成到１１﹒４１蚊，雖然保住「跑贏魚缸」評級，但全日剎車逾３巴仙，報９

﹒６銀。另外，阿爺社科院話銀行監管整體穩中求進，不過要切實遏制內房泡沫，其他內房佬表

現都有啲曳。奧園（０３８８３）撻低近３巴仙，報１０﹒７銀。合景泰富（０１８１３）跣低

逾２巴仙，報６﹒２４銀。四條三恆大（０３３３３）縮水近２巴仙，報１７﹒６２銀。金茂（

００８１７）仆低逾１巴仙，報４﹒８１銀。

同內房佬有密切關係嘅物業管理佬普遍都省鏡，碧桂園服務（０６０９８）中期純利多逾

７３巴仙，如果剔除上年一次性超額撥備，半年已經賺近一倍，今日當然鏟高近一成，報

２１銀，高見過２１﹒４５銀，再創咗歷史新高啦！佢對手雅生活服務（０３３１９）都跟住起

哄近７巴仙，報１５﹒６銀。新城悅服務（０１７５５）放榜之前有撐實，踢高逾６巴仙，報６

﹒７６銀。無阿媽照住嘅和泓服務（０６０９３）鏟高剷９巴仙，報１﹒６４銀。中海物業（０

２６６９）都蜈蚣彈近２巴仙，報３﹒８２銀。假期愉快，請請！



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