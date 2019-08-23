《經濟通通訊社２３日專訊》積金局發表累算權益分析計顯示，截至去年１２月底止，強積
金總資產值為８１３０億元，以約４３７萬名計劃成員計，每人平均在其強積金帳戶累積
１８﹒６萬元，較２０１７年底的１９﹒７萬元少近６％。
不過由於總資產值於今年６月底上升至９１００﹒８９億元，即每人帳戶平均累積金額回升
至２０﹒８萬元。
累算權益帳戶中，去年底超過１００萬元的約５萬個，與２０１７年底相若。（ｈｌ）
23/08/2019 11:42
【強積金】積金局：今年６月底總資產９１００億，人均帳戶２１萬
《經濟通通訊社２３日專訊》積金局發表累算權益分析計顯示，截至去年１２月底止，強積
金總資產值為８１３０億元，以約４３７萬名計劃成員計，每人平均在其強積金帳戶累積
１８﹒６萬元，較２０１７年底的１９﹒７萬元少近６％。
不過由於總資產值於今年６月底上升至９１００﹒８９億元，即每人帳戶平均累積金額回升
至２０﹒８萬元。
累算權益帳戶中，去年底超過１００萬元的約５萬個，與２０１７年底相若。（ｈｌ）
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