《股市一周》港股終止四連跌全周升４４５點，二萬六關失而復得

《經濟通通訊社２３日專訊》港股本周窄幅上落，美國股市亦開始持觀望狀態，投資者留意

聯儲局對息口走向的啟示。慶幸港股受「深圳先行示範區」消息帶動，本周反彈４４５點，終止

四連跌。

本周一（１９日）港股急彈，受到中央擬將深圳定為「中國特色社會主義先行示範區」，

ＡＨ兩地股造好，港股單日急升５５７點。周二（２０日）人行突出新招推動降低貸款實際利率

，令連升四日的港股終現回吐，最終收跌６０點。周三（２１日）港股跌轉升，投資者等待美聯

儲主席鮑威爾本周講話，而要藥股受惠於國策影響上揚，最終恆指僅升３８點。周四（２３日）

本地地產股受壓，受累本港政治因素不穩，加上人民幣持續貶值，港股最終收跌２２１點，穩守

二萬六關。

本日港股走勢波動，一度跌至２５９４０為全周最低位，及後在友邦（０１２９９）及國壽

（０２６２８）業績造好炒起下，帶動大市回升，最終上升１３０點。

總結全周，港股升４４５點或１﹒７３％，收２６１７９。國指升２３０點或２﹒３１％。

報１０１９４。港股本周日均成交８０７﹒７４億元，較上周減少２﹒７％。



＊藥股受惠國策造好，內險股急升業績強勁＊



重磅股本周股普遍反彈，匯控（００００５）本周升１﹒０６％，報５７﹒１元；港交所

（００３８８）漲３﹒０２％，報２５２﹒４元；騰訊（００７００）走高２﹒３９％收

３３４﹒２元；中移動（００９４１）亦升１﹒１４％，報６６﹒８元；友邦保險

（０１２９９）公布業績後造好，全周升２﹒３％，報７７﹒７５元。

內地傳媒報道指，是次醫保目錄大調整，牽涉３６家上市公司的藥品，而藥監局是次調出的

藥品選擇高達１５０種，料藥股將會受惠。中生製藥（０１１７７）本周升１４﹒４４％，報

１０﹒７８元；石藥集團（０１０９３）急升２６﹒２％，報１５﹒７元，為升幅最大恆指及國

指成分股；國藥（０１０９９）本周升９﹒５３％，報２９﹒３元；翰森製藥（０３６９２）本

周升１５﹒５６％，報２５﹒２５元；金斯瑞（０１５４８）升２﹒２９％，報１７﹒８４元。

中國人壽（０２６２８）公布中期業績勝預期，新增業務價值按年升２２﹒７％，帶動股價

造好，全周升４﹒８２％，報１８﹒７２元；中國平安（０２３１８）亦漲２﹒９７％，報

９１﹒８元；太保（０２６０１）升６﹒５２％，報３４﹒３元；中國太平（００９６６）微升

０﹒４２％，報１９﹒１元；財險（０２３２８）漲３﹒１４％，報８﹒８８元；新華保險

（０１３３６）上升４﹒１％，報３５﹒５元。



＊地產股普遍回吐，「深圳示範區」帶動內房＊



恆地（０００１２）以４７億元沽出和生圍地皮，市場人士認為可能樓市下跌的徵兆，地產

股本周表現回吐，恆地全周跌１﹒１８％，報３７﹒８元；新地（０００１６）軟２﹒１４％，

報１１４﹒３元；新世界（０００１７）亦跌２﹒６９％，報１０﹒１４元；長實

（０１１１３）向外收購，全周升２﹒３３％，報５４﹒８５元；太古地產（０１９７２）本周

跌３﹒７９％，報２６﹒６５元；九龍倉置業（０１９９７）收４３﹒７元全星期急跌

７﹒２２％，為跌幅最大恆指成分股。

內地中央將預備大搞「先行示範區」，並將提升深圳經濟實力，以金融及科技做主導，而內

房股被譽為一個熱炒板塊，中海外（００６８８）全周升１﹒２１％，報２５﹒１５元；融創中

國（０１９１８）漲３﹒８１％，報３４元；華潤置地（０１１０９）急炒起７﹒９％，報

３２﹒８元；碧桂園（０２００７）本周升１﹒５９％，報９﹒６元；中國恆大（０３３３３）

微升０﹒１１％，報１７﹒６２元；雅居樂集團（０３３８３）漲８﹒５１，報１０﹒２元。

另外，以深圳為基地的相關股份亦表現造好，深圳國際（００１５２）本周升７﹒４４％，

報１５﹒０２元；深圳高速（００５４８）升２﹒６９％，報９﹒１７元；深圳控股

（００６０４）急漲１１﹒９７％，報２﹒９元；花樣年控股（０１７７７）亦升８﹒５５％，

報１﹒２７元；佳兆業集團（０１６３８）急升９﹒３４％，報２﹒８１元。

比亞迪股份（０１２１１）中期盈利升逾２倍，惟大行唱淡，全周股價跌７﹒３３％收

３９﹒２元，為跌幅最大國指股。吉利（００１７５）績後獲大行唱好，全周股價抽升

１０﹒１５％報１１﹒９４元。（ｕｌ）

