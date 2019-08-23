市場氣氛審慎，港股收升１３０點報２６１７９，二萬六再失而復得

《經濟通通訊社２３日專訊》美國隔晚（２２日）公布８月製造業ＰＭＩ跌穿５０榮枯線，

反映美國經濟情況不算樂觀，雖然市場會因此憧憬聯儲局會繼續減息，但投資者等待聯儲局主席

鮑威爾今日的講話，美股隔晚全線窄幅偏軟。港股今早僅高開９點，未幾一度失守二萬六，最多

跌１０８點，低見２５９４０點。其後在友邦（０１２９９）及國壽（０２６２８）在業績帶動

下有不少資金湧入，加上醫藥股再度受捧，港股即重拾升勢，午後更最多漲１９２點，高見

２６２４１點，最終全日收升１３０點或０﹒５０％，報２６１７９點。主板成交７４２﹒４９

億元，較昨日減少５﹒３％。

國企指數報１０１９４，升７１點或０﹒７１％。

Ａ股造好惟二千九遇阻，上證綜指收報２８９７點，升１３點或０﹒４９％；深成指報

９３６２點，漲１１點或０﹒１３％。兩市合共成交４６９５億人幣，按日增６﹒７％。



＊中國中藥獲摩笛吹奏急升一成二，多隻燃氣股落鑊＊



醫藥股連日受捧，中國中藥（００５７０）獲大摩唱好，指其盈利表現和展望與其股價存在

脫節，上調評級至「增持」，但下調目標價１８％至４﹒５元。該股全日飆升１２﹒３％，報３

﹒８３元。石藥（０１０９３）則上揚３﹒４３％，報１５﹒７元，為升幅最大藍籌，並已連漲

七日，累漲３１﹒５％。中生製藥（０１１７７）走高２﹒０８％，報１０﹒７８元。復星醫藥

（０２１９６）揚４﹒８７％，報２３﹒７０元。藥明康德（０２３５９）漲４﹒３６％，報８

７﹒４０元，盤中高見８７﹒７元兼破頂。藥明生物（０２２６９）則上升２﹒４８％，報

８４﹒８元。

多隻手機設備股受壓，瑞聲（０２０１８）今日中午放榜，上半年少賺五成七；第二季純利

及收入均遜市場預期，該股全日挫３﹒７８％，報３６﹒９５元，為表現最差藍籌。比亞迪電子

（００２８５）績後遭多間大行唱淡，全日急跌７﹒３７％，報１０﹒５６元。丘鈦

（０１４７８）走低１﹒８５％，報７﹒４１元。富智康（０２０３８）逆市揚２﹒１７％，報

０﹒９４元。通達（００６９８）無升跌，報０﹒５８元。

燃氣股午後升幅明顯擴大，新奧能源（０２６８８）急升９﹒７７％，報８７﹒６０元，盤

中高見８８元，創逾一年新高，為升幅最大國指股。中國燃氣（００３８４）緊隨其後，全日漲

４﹒９８％，報３２﹒６５元。潤燃（０１１９３）走高３﹒７９％，報３９﹒７５元。北控

（００３９２）揚２﹒１５％，報３８﹒１０元。



＊人行推金融科技政策眾安飆一成半，友邦績後受捧＊



國壽昨日收市後公布中期業績，多賺１﹒２９倍至３７６億人幣；新業務價值達

３４５﹒６９億元，按年增長２２﹒７％，全日走高３﹒２％，報１８﹒７２元。其他內險股同

樣造好，新華保險（０１３３６）漲１﹒８７％，報３５﹒５元。太保（０２６０１）揚

１﹒３３％，報３４﹒３元。平保（０２３１８）升１﹒４４％，報９１﹒８元。

中國人民銀行印發《金融科技（ＦｉｎＴｅｃｈ）發展規劃（２０１９至２０２１年）》，

眾安在線（０６０６０）全日急升１５﹒１４％，報２１﹒３元。多隻新經濟股亦受捧，平安好

醫生（０１８３３）揚６﹒７３％，報４８﹒３５元，已連升六日累漲２９﹒６％。易鑫

（０２８５８）漲３﹒７％，報１﹒６８元。美圖（０１３５７）走高３﹒０２％，報２﹒０５

元。小米（０１８１０）升１﹒０１％，報８﹒９６元。

友邦今早公布中期業績，純利按年增逾１﹒３２倍至３８﹒６４億美元，中期息３３﹒３港

仙，按年增１４％，全日升１﹒９７％，報７７﹒７５元。其他重磅股亦全線上揚，匯控

（００００５）揚０﹒４４％，報５７﹒１元。港交所（００３８８）漲０﹒３２％，報

２５２﹒４元。騰訊（００７００）走高０﹒９７％，報３３４﹒２元。建行（００９３９）窄

幅升０﹒１７％，報５﹒７９元。中移動（００９４１）升０﹒８３％，報６６﹒８元。工行（

０１３９８）漲０﹒４１％，報４﹒９５元。

日照港裕廊（０６１１７）控股股東獲山東省國資委接手，全日飆８３﹒５２％，報

１﹒６７元，為表現最佳個股。ＰＬＡＴＴ ＮＥＲＡ（０１９４９）今早高見３﹒７１元，創

上市新高後，股價立即插水，全日急回７０﹒０３％，報１﹒０７元，為表現最差個股。

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