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即市新聞

23/08/2019 15:45

【修例風暴】女示威者稱遭女警逼脫衣搜身，並以筆拍打大腿間

　　《經濟通通訊社２３日專訊》一名女子於參加反修例示威後被捕，她表示在警署羈留期間，
被女警強逼脫光衣服搜身，女警更以筆打向她的手及大腿間，認為是被警方蓄意凌辱。其代表律
師陳惠源形容事件「不合理又無必要」，是純粹凌辱的行為。
　　立法會議員陳淑莊與涉事化名為「呂小姐」的當事人出席記者會，被捕示威者呂小姐，出院
後原定要上庭提堂，卻被帶去警署一間房間，被兩名女警要求脫去身上所有衣物，全裸「搜身」
，她以手遮掩重要部位時，被女警用筆打手。呂小姐指，整過程其中一名女警以享受的眼神望著
自己，她質疑，「被捕後是否失去了人權、失去了對女性基本尊重？」
　　她指出，完成約１５至３０分鐘全裸搜身過程後打開房門，發現有十幾名男警在門外等候，
令她感到「好尷尬好難堪」。她形容，事後她陷入抑鬱，害怕在街上見到警察，但當她聽到有
３０位被捕人士在扣留中心被打時，決定要站出來發聲。
　　代表呂小姐的陳惠源律師指出，呂小姐沒有涉及任何干犯毒品的罪行，警方脫去外衣、甚至
內衣的搜身，在案件中看不出有必要，認為警方只有一個理由及動機作「裸搜」，就是要凌辱示
威者、報復發泄，希望警方在記者會中回應事件。
　　他表示，已鎖定涉事兩名女警的身份，認為她們很大機會干犯「非禮」或「串謀非禮」，或
交替性「襲擊」或「串謀襲擊」罪；他表示將到警察投訴課投訴，希望可以刑事起訴該兩名女警

　　而陳淑莊指出，雖然是由女警為「呂小姐」搜身，但不代表搜身程序恰當，而因為事件在警
署發生，因此沒有短片證明
　　警方仍未有就上述事件作回應。（ｆｗ）（ｚｚ）

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