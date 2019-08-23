【修例風暴】女示威者稱遭女警逼脫衣搜身，並以筆拍打大腿間

《經濟通通訊社２３日專訊》一名女子於參加反修例示威後被捕，她表示在警署羈留期間，

被女警強逼脫光衣服搜身，女警更以筆打向她的手及大腿間，認為是被警方蓄意凌辱。其代表律

師陳惠源形容事件「不合理又無必要」，是純粹凌辱的行為。

立法會議員陳淑莊與涉事化名為「呂小姐」的當事人出席記者會，被捕示威者呂小姐，出院

後原定要上庭提堂，卻被帶去警署一間房間，被兩名女警要求脫去身上所有衣物，全裸「搜身」

，她以手遮掩重要部位時，被女警用筆打手。呂小姐指，整過程其中一名女警以享受的眼神望著

自己，她質疑，「被捕後是否失去了人權、失去了對女性基本尊重？」

她指出，完成約１５至３０分鐘全裸搜身過程後打開房門，發現有十幾名男警在門外等候，

令她感到「好尷尬好難堪」。她形容，事後她陷入抑鬱，害怕在街上見到警察，但當她聽到有

３０位被捕人士在扣留中心被打時，決定要站出來發聲。

代表呂小姐的陳惠源律師指出，呂小姐沒有涉及任何干犯毒品的罪行，警方脫去外衣、甚至

內衣的搜身，在案件中看不出有必要，認為警方只有一個理由及動機作「裸搜」，就是要凌辱示

威者、報復發泄，希望警方在記者會中回應事件。

他表示，已鎖定涉事兩名女警的身份，認為她們很大機會干犯「非禮」或「串謀非禮」，或

交替性「襲擊」或「串謀襲擊」罪；他表示將到警察投訴課投訴，希望可以刑事起訴該兩名女警

。

而陳淑莊指出，雖然是由女警為「呂小姐」搜身，但不代表搜身程序恰當，而因為事件在警

署發生，因此沒有短片證明

警方仍未有就上述事件作回應。（ｆｗ）（ｚｚ）

