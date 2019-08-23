【修例風暴】警反對周日荃葵青遊行申請，只批荃灣公園集會

《經濟通通訊社２３日專訊》反修訂《逃犯條例》的示威持續，警方今午４時舉行例行記者

會，就觀塘、荃灣區及葵青區舉行的公眾活動見記者。新界南總區警司（行動）韓婉君表示，就

有市民於後日（２５日）發起在荃灣及葵涌區遊行集會，警方作出風險評估後，考慮公共安全、

公共秩序、保護他人權利及自由後，反對葵青集會及遊行申請，只批准於荃灣公園中央廣場舉行

集會。

她指出，團體申請在葵青巴士總站集會，但該地點及道路設計只是方便市民乘搭交通工具，

中間有大量鐵欄及路壆，未必能夠容納千人，而且該處亦是內地直通巴士的站頭，大量市民及旅

客出入，如果進行集會將會有大量人群聚集，而相關巴士及小巴站未能運作下，附近道路亦會被

阻塞，令參與的市民有危險，區內其他人會有危險的情況。

她又說，７月尾及８月初葵青警署、荃灣警署及新界南總區警察總部都有一些集會及遊行，

但在遊行期間及結束後，都有示威者暴力襲擊及破壞警署，而遊行起點及路線都會經過警察建築

物，若在以上地區舉行遊行會有機會再發生類似情況。

另外，她又指遊行主辦者沒有舉行大型集會的經驗，在社會不穩的氣氛下，警方有理由相信

動參與者會作出激烈行為，超出主辧者的控制範圍，故此予以反對。

韓婉君補充，警方非常關注荃葵青區集會，擔心會再有暴力事件發生，所以反對一個集會及

一個遊行的申請，但同時保障公眾表達意見的權利，批准在荃灣公園舉行集會，舉行時間為下午

３時至晚上８時。被問及若人數太多再出出現流水式集會警方會如何處理，她強調，根據集會申

請人只說是６００人，主辦單位有責任維持人數，如果人數太多應呼籲市民離開集會地點。

（ｆｗ）（ｚｚ）

