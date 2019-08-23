《神州經脈》人幣在岸迫近７﹒１，華為推新芯片，滬綜指連升兩周

《神州經脈》滬深股市開市悶局持續，滬綜指稍微高開０﹒０６％後，保險、釀酒、銀行等

權重板塊顯著上升，引領滬指明確升勢，午收前一度破二千九關，惟見強大阻力，最終全日升０

﹒４９％，報２８９７﹒４３點，二千九前止步，本周滬指大漲２﹒６１％，連續兩周上升。深

成指、創業板指今日則升０﹒１３％。

兩市全日成交４６９５億元（人民幣．下同），按日（２２日）成交增６﹒７％。

ＭＳＣＩ在８月季度評議決定將中國大盤Ａ股納入因子從１０％增至１５％，即將於下周二

（２７日）收市後生效；此外，富時羅素將於北京時間明天（２４日）凌晨公布第二批次Ａ股納

入名單，Ａ股在富時羅素全球股票指數系列中的納入因子將由５％提升到１５％，入富擴容安排

９月２３日正式生效。外資連續三日淨流入，今日通過陸股通淨買入１１﹒４９億元Ａ股。



＊中美計劃９月在華盛頓舉行面對面的談判＊



美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國與中國官員進行非常有建設性的電話會談，

仍計劃９月在華盛頓與中方代表舉行一輪面對面的談判。

庫德洛續指，官員已經同意再舉行一次電話會談，以解決一些關鍵問題，之後他們將向主要

談判代表提供建議。不過他未有透露貿易代表萊特希及美國財長努欽與中國副總理劉鶴可能會面

的確切日期。

美國農業部周四公布的數據顯示，中國上周購買了少量美國大豆，於８月９－１５日達成交

易，採購９５８９噸當前銷售年度大豆，採購明年交付的６﹒６萬噸大豆，約一艘船貨。

據外電引述ＩＮＴＬ ＦＣＳｔｏｎｅ首席商品分析師Ａｒｌａｎ Ｓｕｄｅｒｍａｎ表示

，「這有點出人意料」。



＊華為正式推出「昇騰９１０」＊



華為副董事長、輪值董事長徐直軍２３日在發布會上宣布，「昇騰９１０」正式推出。華為

今天將向全球開發者公布「昇騰９１０」的技術參數，其稱為華為達芬奇項目「最強芯」。

面向未來，針對包括邊緣計算、自動駕駛車載計算、訓練等場景，華為將持續投資，推出更

多的ＡＩ處理器。

在今年９月１８日的華為全聯接大會上，華為還將發布更加震撼、重磅的ＡＩ產品。



＊人幣即期迫近７﹒１創近十一年半低＊



市場關注今晚美聯儲主席鮑威爾的講話，人民幣即期（ＣＮＹ）早盤低開４５點子後，早盤

跌近２００點，一度迫近７﹒１，午後在７﹒０８有支持，終收報７﹒０８２５，全日升５０點

子，暫脫離１１年以來新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早盤震盪下挫，曾跌穿７﹒１水平報７﹒１０６９，是８月１

３日以來最低。現跌２３點，報７﹒０９１８。

人民幣兌一美元中間價今報７﹒０５７２，較上個交易日貶８２點子，連貶兩個交易日，創

２００８年３月２１日以來的逾１１年低。



＊４Ｇ網速下降為推新套餐＊



內地近日有傳言稱為了推廣５Ｇ，運營商正在暗中降低４Ｇ網絡的速度。工信部２２日已明

確回應稱，之前從未、將來也不會要求運營企業降低或限制４Ｇ速率，要求運營商進行自查。

不過，有運營商內部人士透露，三大運營商在部分地區降低４Ｇ網絡是「確有其事」，原因

並不是坊間傳說的為了推廣５Ｇ，而是為了推廣即將面世的「達量不限速」套餐。（ｃａ）

