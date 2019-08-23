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即市新聞

23/08/2019 08:27

【駐滬專電】上交所：從源頭上防控重大風險事件發生

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上交所昨日發文通報滬市上市公司近期運
行情況。總體來看，滬市上市公司質量整體保持了穩中向好趨勢。部分風險事件集中出現，其原
因是多元的，需辯證看待。
　　下一步，上交所將重點推動退市、併購重組、再融資等方面的制度改革，並呼籲從源頭上防
控重大風險事件發生，淨化市場生態。
　　截至８月１６日，滬市主板共有上市公司１４８７家，總市值約３１萬億元（人民幣．下同
）。大部分企業保持了業績穩定增長。

＊仍存質押、財務造假等兩方面風險因素＊

　　上市公司仍然存在兩方面的風險因素，上交所提到，一是質押、債券和商譽風險。目前第一
大股東質押比例達到８０％以上的公司１７８家，質押市場餘額約１﹒６２萬億元，距峰值已有
所降低，但仍需持續關注。今年到期償還債券尚有７８隻、回售債券尚有５０隻，合計餘額約
１９７８﹒６億元，個別債券存在兌付風險。去年末商譽金額約５１４３億元，合計減值計提約
３８３億元，大額減值計提主要集中在逾２０家小市值公司，目前整體風險基本可控。
　　二是財務造假、資金佔用等惡性違規案件。今年以來，有些公司財務造假、內部公司失控、
重組業績不達標，挫傷了市場信心。對這些案件需要高度重視，嚴查嚴處。
　　上半年上交所共做出公開譴責１１單、通報批評３２單、監管關注４６單，並對２名責任人
公開認定，另有不少紀律處分正在流程中，涵蓋了當前市場反映比較強烈的一些違法違規行為。

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