《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》人民銀行表示，提前５個月全面完成全國
取消企業銀行帳戶許可工作，取消許可後，全國新開企業基本存款帳戶１９６﹒９４萬戶，業務
處理總體平穩，開戶效率進一步提升。
23/08/2019 08:49
【駐京專電】人行提前５個月完成全國取消企業銀行帳戶許可工作
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》人民銀行表示，提前５個月全面完成全國
取消企業銀行帳戶許可工作，取消許可後，全國新開企業基本存款帳戶１９６﹒９４萬戶，業務
處理總體平穩，開戶效率進一步提升。
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