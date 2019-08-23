《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》德國商業銀行國際企業客戶部門董事會成
員Ｒｏｌａｎｄ Ｂｏｅｈｍ昨日（２２日）在慶祝德商行上海分行成立２５周年活動上對媒體
表示，未來將繼續增強在華業務。
德國商業銀行表示，中德長期享有強大貿易關係，去年中德雙邊貿易額超過１８００億美元
。在過去的２５年間，兩國的貿易往來增加了超過１０倍。
23/08/2019 09:16
【駐滬專電】德國商業銀行將繼續增強在華業務
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》德國商業銀行國際企業客戶部門董事會成
員Ｒｏｌａｎｄ Ｂｏｅｈｍ昨日（２２日）在慶祝德商行上海分行成立２５周年活動上對媒體
表示，未來將繼續增強在華業務。
德國商業銀行表示，中德長期享有強大貿易關係，去年中德雙邊貿易額超過１８００億美元
。在過去的２５年間，兩國的貿易往來增加了超過１０倍。
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