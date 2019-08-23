【駐滬專電】德國商業銀行將繼續增強在華業務

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》德國商業銀行國際企業客戶部門董事會成

員Ｒｏｌａｎｄ Ｂｏｅｈｍ昨日（２２日）在慶祝德商行上海分行成立２５周年活動上對媒體

表示，未來將繼續增強在華業務。

德國商業銀行表示，中德長期享有強大貿易關係，去年中德雙邊貿易額超過１８００億美元

。在過去的２５年間，兩國的貿易往來增加了超過１０倍。

