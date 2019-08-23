【貿易開戰】美國農業部：中國上周採購少量美國大豆

《經濟通通訊社２３日專訊》美國農業部周四公布的數據顯示，中國上周購買了少量美國大

豆，於８月９－１５日達成交易，採購９５８９噸當前銷售年度大豆，採購明年交付的６﹒６萬

噸大豆，約一艘船貨。

據外電引述ＩＮＴＬ ＦＣＳｔｏｎｅ首席商品分析師Ａｒｌａｎ Ｓｕｄｅｒｍａｎ表示

，「這有點出人意料」。

因中美貿易戰升級，此前中國誓言暫停購買美國農產品。中國商務部８月５日表示，中國企

業停止購買美國農產品。（ｃｔ）

