《經濟通通訊社２３日專訊》美國農業部周四公布的數據顯示，中國上周購買了少量美國大
豆，於８月９－１５日達成交易，採購９５８９噸當前銷售年度大豆，採購明年交付的６﹒６萬
噸大豆，約一艘船貨。
據外電引述ＩＮＴＬ ＦＣＳｔｏｎｅ首席商品分析師Ａｒｌａｎ Ｓｕｄｅｒｍａｎ表示
，「這有點出人意料」。
因中美貿易戰升級，此前中國誓言暫停購買美國農產品。中國商務部８月５日表示，中國企
業停止購買美國農產品。（ｃｔ）
23/08/2019 08:24
【貿易開戰】美國農業部：中國上周採購少量美國大豆
《經濟通通訊社２３日專訊》美國農業部周四公布的數據顯示，中國上周購買了少量美國大
豆，於８月９－１５日達成交易，採購９５８９噸當前銷售年度大豆，採購明年交付的６﹒６萬
噸大豆，約一艘船貨。
據外電引述ＩＮＴＬ ＦＣＳｔｏｎｅ首席商品分析師Ａｒｌａｎ Ｓｕｄｅｒｍａｎ表示
，「這有點出人意料」。
因中美貿易戰升級，此前中國誓言暫停購買美國農產品。中國商務部８月５日表示，中國企
業停止購買美國農產品。（ｃｔ）
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