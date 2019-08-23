【華為風波】中國指責加拿大要為兩國關係惡化負責，籲釋放孟晚舟

《經濟通通訊社２３日專訊》針對加拿大總理特魯多周三表示，他不想升級與中國之間的貿

易與外交爭端，但其政府也無意在維護自身利益方面有所退讓。

中國駐加拿大大使館周四回應指出，中加兩國關係正面臨嚴重困難，加方非常清楚根本原因

何在。加方應立即釋放華為公司首席財務官孟晚舟，並確保她安全返回中國，使兩國關係回到正

常的軌道上來

加拿大當局去年１２月應美國要求拘捕了孟晚舟，兩國關係降至冰點。此後中國指控兩名加

拿大人從事間諜活動，並暫停從加拿大進口油菜籽和肉制品。（ｃｔ）

