【深圳先行】廣東省政府：舉全省之力支持深圳建設先行示範區

《經濟通通訊社２３日專訊》廣東省委、省政府印發通知，強調支持深圳建設中國特色社會

主義先行示範區，是全省的大事、是深圳的大事、是關乎全局的大事，意義重大、責任重大、任

務艱巨，要求迅速興起學習宣傳貫徹熱潮，全省動員、舉全省之力支持推動建設，確保各項工作

任務有力有序有效向前推進。（ｃｔ）

