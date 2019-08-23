《經濟通通訊社２３日專訊》廣東省委、省政府印發通知，強調支持深圳建設中國特色社會
主義先行示範區，是全省的大事、是深圳的大事、是關乎全局的大事，意義重大、責任重大、任
務艱巨，要求迅速興起學習宣傳貫徹熱潮，全省動員、舉全省之力支持推動建設，確保各項工作
任務有力有序有效向前推進。（ｃｔ）
23/08/2019 08:32
【深圳先行】廣東省政府：舉全省之力支持深圳建設先行示範區
《經濟通通訊社２３日專訊》廣東省委、省政府印發通知，強調支持深圳建設中國特色社會
主義先行示範區，是全省的大事、是深圳的大事、是關乎全局的大事，意義重大、責任重大、任
務艱巨，要求迅速興起學習宣傳貫徹熱潮，全省動員、舉全省之力支持推動建設，確保各項工作
任務有力有序有效向前推進。（ｃｔ）
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