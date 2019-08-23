【聚焦數據】海關：７月美元計進口跌幅由５﹒６％修正為５﹒３％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國海關總署周五發布月報顯示，７月以美元計價進口同比增

速修正為下降５﹒３％，原值為下降５﹒６％；７月出口同比增速則維持在３﹒３％不變。

海關數據並顯示，７月貿易順差修正為４４６﹒１３億美元，初值為４５０﹒６億美元。

以美元計價，今年前七個月出口累計同比增長０﹒６％，進口同比下降４﹒４％，貿易順差

２２５２﹒５億美元。（ｃｔ）

