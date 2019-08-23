《經濟通通訊社２３日專訊》深圳供電局近日宣布聯合華為在深圳前海電力電纜隧道中建設
一張工業級ＰＯＮ網絡（無源光纖網絡），利用光纖防腐蝕、抗高壓電磁干擾、超大帶寬以及超
長距離傳輸的能力，切實保障電纜隧道內環境監測數據的穩定傳輸，有效支撐智能攝像頭等設備
的穩定運作，實現高壓隧道出入口身份識別、人員運動軌跡跟蹤、隧道安全實時監測等智能巡檢
。（ｃａ）
23/08/2019 14:30
【華為動向】深圳供電局攜手華為部署高壓隧道全光承載網絡
《經濟通通訊社２３日專訊》深圳供電局近日宣布聯合華為在深圳前海電力電纜隧道中建設
一張工業級ＰＯＮ網絡（無源光纖網絡），利用光纖防腐蝕、抗高壓電磁干擾、超大帶寬以及超
長距離傳輸的能力，切實保障電纜隧道內環境監測數據的穩定傳輸，有效支撐智能攝像頭等設備
的穩定運作，實現高壓隧道出入口身份識別、人員運動軌跡跟蹤、隧道安全實時監測等智能巡檢
。（ｃａ）
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